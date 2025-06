Professores do DF decidem manter greve após reunião com o governo

Os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal decidiram nesta quinta-feira (5) manter a greve, que teve início no último dia 2. A primeira assembleia após o início da paralisação foi atrasada devido a uma reunião no Palácio do Buriti com representantes do governo. Apesar do Tribunal de Justiça ter considerado a greve abusiva, os docentes reivindicam um reajuste salarial de 19,8% e melhorias na carreira, como o aumento do percentual de titulação.



A greve afeta mais de 450 mil alunos, comprometendo o calendário letivo, sendo especialmente complicada para alunos que se preparam para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Apesar disso, mais da metade das escolas ainda funcionam parcialmente.



