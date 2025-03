Programa Pé-de-Meia Licenciatura oferece bolsas para incentivar estudantes

As inscrições para o programa Pé-de-Meia Licenciatura, que busca incentivar a formação de professores e a valorização e qualificação dos profissionais da educação, ficam abertas até 30 de março. Interessados devem acessar a plataforma Freire para tentar conseguir a bolsa de incentivo, mas cadastro não garante participação imediata, já que alunos do Sisu terão preferência. Para os alunos do Prouni, o prazo para se inscreverem é até esta quinta-feira (27).



