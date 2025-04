Validade de concursos públicos do GDF são prorrogados por mais dois anos

O governo do Distrito Federal prorrogou por mais dois anos a validade dos concursos públicos para as carreiras de analista e gestor em políticas públicas e gestão governamental, agora válidos até 2027. O concurso oferece 1.400 vagas. Além disso, o governador Ibaneis Rocha anunciou um novo concurso para a corporação do Corpo de Bombeiros. Há ainda o concurso da Polícia Militar, com as inscrições abertas até 23 de abril, com prova marcada para 1º de junho.



