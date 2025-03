Vítima de violência doméstica relata medo após ex-companheiro ser solto

Uma mulher de 36 anos foi agredida pelo ex-companheiro após ser atraída para um local vazio e ser espancada. O ataque ocorreu apesar das medidas protetivas em vigor e funcionários de uma lanchonete ajudaram a vítima.



Ela conseguiu escapar e buscar atendimento médico e o agressor foi preso, mas liberado em seguida, com o argumento de que a prisão não se deu pelas agressões, mas pelo desrespeito às medidas protetivas.



Ele vive nas ruas do Distrito Federal e, segundo a vítima, faz uso de álcool e drogas. A mulher, que atualmente teme pela própria segurança, reforçou as medidas protetivas e registrou uma nova ocorrência junto à Delegacia de Atendimento à Mulher no Plano Piloto.



