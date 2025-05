Vizinho invade apartamento e esfaqueia mulher em São Sebastião (DF)

Uma mulher de 44 anos foi esfaqueada por um vizinho que invadiu seu apartamento em São Sebastião, no Distrito Federal, após um desentendimento. A vítima, tentando proteger suas duas filhas, sofreu ferimentos nos braços e pernas. Ela foi levada ao Hospital do Paranoá e transferida para o Hospital de Base.



O ataque ocorreu por volta das 20h desta terça-feira (27), e o suspeito, de 21 anos, foi preso poucas horas depois após tentar fugir. Ele havia saído da prisão há 15 dias e tem antecedentes criminais. O caso está sendo investigado pela 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião.



