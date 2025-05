Barroso se encontra com ex-presidente dos EUA Bill Clinton e citam quadro geopolítico global Também conversaram sobre algumas circunstâncias brasileiras e o contexto atual dos Estados Unidos Brasília|Do R7 03/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente do STF se encontra com ex-presidente dos EUA Bill Clinton Divulgação/STF - 03.05.2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, esteve em Washington, nos Estados Unidos, em compromissos acadêmicos e institucionais. No local, o ministro teve um encontro privado com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Conversaram sobre o quadro geopolítico global, algumas circunstâncias brasileiras e o contexto atual dos Estados Unidos.

O ex-presidente Clinton expôs também alguns projetos da fundação que leva o seu nome, tanto na África como nos Estados Unidos, de ajuda a pessoas carentes. O presidente do STF deu palestras no Brasil Institute, na American University, e falou no evento Global Challenge 25/26.

Atuação

Em março, Barroso foi homenageado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, durante o Global Summit on Constitutionalism. A honraria reconhece sua contribuição acadêmica ao direito constitucional e sua atuação na defesa da democracia e dos direitos fundamentais.

Ao agradecer a homenagem, o ministro dividiu o reconhecimento com os demais membros do STF e destacou o papel do Tribunal na defesa das instituições brasileiras. Ele relembrou os tempos de ditadura no país e alertou para os riscos do autoritarismo extremista.

‌



“A democracia constitucional é uma trincheira onde cabem todos os que acreditam no Estado de direito, na igualdade e no progresso social”, afirmou.

Ao concluir seu discurso, o ministro destacou os desafios globais enfrentados na atualidade, como guerras, abuso de poder, disseminação de desinformação e ataques à democracia. Ressaltou ainda a importância da resistência em prol dos valores democráticos e do Estado de Direito.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp