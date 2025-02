BNDES e Governo do RS firmam acordo para prevenir desastres climáticos no estado Banco vai estruturar plano estratégico com prioridade para região do Guaíba Brasília|Do R7, em Brasília 07/02/2025 - 17h29 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h29 ) twitter

Banco e governo do estado assinaram acordo nesta sexta Bruno Peres/Agência Brasil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) vai auxiliar o Rio Grande do Sul no planejamento estratégico para prevenir o estado de desastres causados por eventos climáticos de médio e longo prazo. O governador Eduardo Leite (PSDB) e o presidente do banco, Aloizio Mercadante, assinaram o acordo de cooperação técnica nesta sexta-feira (7).

O BNDES fará o planejamento do projeto RiosS (Resiliência, Inovação e Obras para o futuro do Rio Grande do Sul), que tem como objetivo definir a estratégia estadual de resiliência climática da região hidrográfica do Rio Guaíba. O trabalho inclui a realização de estudos técnicos para projetos de adaptação climática e gestão de risco.

“Sob a orientação do governo federal, o BNDES atuou firmemente nas respostas de curto prazo para a recomposição econômica e social do estado e, agora, direciona esforços que tornarão o Rio Grande do Sul mais resiliente a eventos climáticos extremos. O ACT marca a transição da resposta emergencial para um planejamento de longo prazo, reduzindo impactos futuros. Estamos estruturando soluções para fortalecer a capacidade de resposta a desastres, protegendo futuras gerações contra desastres naturais, e para garantir habitação a famílias de baixa renda”, disse Mercadante.

Além do acordo, o presidente e o governador assinaram um termo aditivo a um contrato existente para desenvolver o projeto do Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres e o do Centro Estadual de Logística Humanitária, além de ações voltadas à habitação social.

O aditivo prevê, ainda, o redirecionamento do uso do edifício Othelo Rosa, localizado no centro de Porto Alegre, para servir como moradia para famílias de baixa renda. O empreendimento, que conta com 14 pavimentos, terá capacidade estimada para 240 unidades habitacionais de um e dois quartos.