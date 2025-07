Bolsonaro agradece carta de Trump: ‘Conte com a minha eterna gratidão’ Bolsonaro ainda chamou de ‘inexistente’ a tentativa de golpe que ele é réu Brasília|Do R7 17/07/2025 - 23h42 (Atualizado em 17/07/2025 - 23h55 ) twitter

Bolsonaro gravou um vídeo de agradecimento ao presidente Trump Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu, na noite desta quinta-feira (17), ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela carta endereçada a ele. “Recebi com muita alegria a sua carta pessoal endereçada a minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão e também no tocante ao meu julgamento”, disse.

Bolsonaro ainda chamou de “inexistente” a tentativa de golpe que ele é réu. “Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado no domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos, algo completamente incrível. Um crime inexistente”, afirmou. “Mais uma vez presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com minha eterna gratidão”, finalizou.

- Jair Bolsonaro responde à carta de @realDonaldTrump . pic.twitter.com/Pj91AAxcHa — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 18, 2025

Trump enviou a carta de apoio a Bolsonaro nesta quinta. No documento, ele diz que vai acompanhar a situação judicial dele no STF (Supremo Tribunal Federal). No texto, Trump classifica como “terrível” o tratamento que o ex-presidente vem recebendo e diz que Bolsonaro é alvo de um “sistema injusto”.

“Tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra o senhor. Este julgamento deve terminar imediatamente!”, diz um trecho da carta.

