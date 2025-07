Janones decide não recorrer e ficará com mandato suspenso por três meses Conselho de Ética já havia afastado o parlamentar do mandato Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 20h22 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h22 ) twitter

O parlamentar alega que foi agredido por deputados de oposição Gilmar Félix / Câmara dos Deputados - 15/08/2023

O deputado federal André Janones (Avante-MG) decidiu, nesta quarta-feira (16), que não vai recorrer da decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que suspendeu seu mandato por três meses.

Inicialmente, o parlamentar disse que iria recorrer. Contudo, Janones recuou da ideia “em respeito à decisão do conselho de ética, à mesa diretora e ao presidente da Casa”.

O requerimento aprovado, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, pedia o afastamento de Janones por seis meses por quebra de decoro parlamentar. Contudo, o relator do caso, deputado federal Fausto Santos Jr. (União-AM), entendeu que o período deve ser de três meses.

Segundo a denúncia, Janones ofendeu “gravemente” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante sessão no plenário da Câmara em 9 de julho. O PL, que acionou a corregedoria, alega “abuso das prerrogativas”.

Na ocasião, Nikolas fazia um pronunciamento na tribuna sobre o tarifaço de 50% dos EUA contra produtos brasileiros exportados ao país. Em seu parecer, o relator disse que Janones chamou Nikolas de “cadelinha”.

O relator ainda afirma que Janones proferiu insultos como “capachos” e “vira-latas” contra outros deputados, bem como usou “linguagem ofensiva”, culminando em confusão generalizada com intervenção da Polícia Legislativa.

O que diz Janones

Janones alega que estava fazendo um vídeo para suas redes sociais, contra a taxação, e que gravou Nikolas para mostrar “que tinha gente com coragem” de defender o presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo Janones, a confusão teria começado devido a um “problema” em seu vídeo e, por isso, ele retornou próximo à tribuna da Câmara para refazer a gravação.

Contudo, neste momento, Janones alega que deputados de oposição tentaram impedi-lo, agredindo-o. Ele disse ter vídeos com provas.

Por fim, o deputado mineiro disse que não consegue compreender qual foi a ofensa que ele fez, mas que se desculpa pela “confusão”.

