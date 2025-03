Bolsonaro, Braga Netto e outros pedem intervenção da OAB em processo de suposto golpe As defesas já pediram diversas vezes acesso ao ministro Alexandre de Moraes, que diz que já houve Brasília|Do R7 20/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h11 ) twitter

Bolsonaro, Braga Netto e outros pedem intervenção da OAB em processo de suposto golpe Marcelo Camargo/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Braga Netto e de outros denunciados por suposto plano de golpe de Estado pediram ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil intervenção para acesso aos trâmites do processo no STF (Supremo Tribunal Federal).

As defesas já pediram diversas vezes acesso ao ministro Alexandre de Moraes, que diz que todos tiveram acesso a todos os documentos.

“Ao analisar as poucas mídias recepcionadas, notou-se a existência de material periciado em maio e junho 2023, portanto, antes mesmo da autuação da PET 12.100, ocorrida somente em dezembro daquele ano”, disseram as defesas.

O ministro do STF Cristiano Zanin marcou para 25 e 26 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado.

Julgamento

O julgamento vai acontecer na Primeira Turma do STF em três sessões: duas no dia 25, às 9h30 e às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte.

Então, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Depois, o ministro responsável pelo caso produz um relatório. Na sequência, a Primeira Turma julga se condena os denunciados pela PGR.