PL pressiona por anistia ao 8/1 e promete obstrução, mas depende de apoio na Câmara Sóstenes Cavalcante pede por avanço após viagem de Motta; proposta ainda não tem endosso da maioria dos líderes Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 13h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h53 )

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) promete obstrução por anistia ao 8/1 Lula Marques/ Agência Brasil - 19.12.2024

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), mantém pressão para que o projeto para anistiar envolvidos no 8 de Janeiro entre na pauta da Câmara em abril. A jornalistas, nesta quinta-feira (20), ele condicionou o avanço do texto a uma obstrução da bancada em votações na Casa.

Segundo Sóstenes, deputados vão interferir em projetos como forma de garantir o início das discussões do perdão aos condenados em atos antidemocráticos. O prazo traçado aguarda pela viagem do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), que acompanhará o presidente Lula em viagem ao Japão até a próxima semana.

“Seja qual for a decisão dele, nós respeitaremos, porque ele é o presidente de todos nós. Entretanto, se esta decisão não for tomada, a partir da volta do presidente Hugo Motta, o PL e toda a oposição entrarão em uma obstrução na Casa”, afirmou Sóstenes.

O líder defende que o projeto tenha alguma movimentação, seja pela comissão especial ou com a votação de um requerimento de urgência em plenário. Os dois pontos, no entanto, dependem de apoio de outros representantes partidários.

Uma sinalização não foi indicada pelo presidente Motta, conforme indicaram outros líderes que estavam no encontro. O deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) sustenta haver uma maioria de apoio geral entre deputados, mas confirma a falta de endosso entre as legendas.

“Foi colocada de forma clara que quando, se houver uma maioria já consagrada de líderes no apoio ao projeto de anistia, esse projeto pode avançar aqui”, declarou. “Quando houver maioria de líderes esse projeto deverá ir à pauta”, complementou.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), destacou que o projeto não foi amplamente discutido entre os representantes: “Não teve debate da ansitia, apenas uma colocação”.

