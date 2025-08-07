Bolsonaro diz ao Supremo que tem interesse de receber visita de Tarcísio e outros políticos
Ex-presidente está em prisão domiciliar, e Tarcísio pediu para visitar Bolsonaro nesta quinta-feira (7)
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que tem interesse de receber a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
O ex-presidente está em prisão domiciliar, e Tarcísio pediu a Moraes para visitá-lo. O encontro dos dois pode ocorrer nesta quinta-feira (7). No pedido, Tarcísio afirmou que é amigo de Bolsonaro.
“Diante de tal circunstância — que, no mais, é de amplo conhecimento público —, o peticionário considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal ao Senhor Jair Messias Bolsonaro”, disse Tarcísio ao apresentar o pedido.
Além de Tarcísio, a defesa de Bolsonaro respondeu que tem interesse em receber visitas da vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), dos deputados Geraldo Junio do Amaral (PL-MG), Luciano Zucco (PL-RS), Marcelo Moraes (PL-RS) e do empresário Renato Araújo.
Duras críticas
Tarcísio criticou duramente a decisão que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro.
Em vídeo divulgado na última segunda-feira (4), o governador de São Paulo classificou a medida como um “absurdo” e sugeriu que o ex-presidente tem sido alvo de perseguição política.
Tarcísio questionou os fundamentos do processo, a ausência de provas e o impacto da decisão sobre a confiança da população nas instituições democráticas.
“A prisão no Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar”, afirmou.
