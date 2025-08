Tarcísio de Freitas pede a Moraes para visitar Bolsonaro após prisão domiciliar Governador pede autorização para visitar Bolsonaro na quinta-feira (7) Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/08/2025 - 15h22 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h42 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas solicita autorização ao STF para visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.

A visita está marcada para a próxima quinta-feira (7).

O governador critica a decisão da prisão domiciliar, chamando-a de "absurdo".

Freitas argumenta que Bolsonaro é alvo de perseguição política e questiona a legalidade do processo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarcísio de Freitas pede a Moraes para visitar Bolsonaro após prisão domiciliar GABRIEL SILVA/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.6.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após decisão do ministro. A visita seria na quinta-feira (7).

“O peticionário é correligionário e amigo do ora recluso. Diante de tal circunstância - que, no mais, é de amplo conhecimento público -, o peticionário considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal ao Senhor Jair Messias Bolsonaro”, disse.

Duras críticas

Freitas criticou duramente a decisão que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Em vídeo divulgado na última segunda-feira (4), Tarcísio classificou a medida como um “absurdo” e sugeriu que o ex-presidente tem sido alvo de perseguição política.

‌



Em discurso enfático, o governador questionou os fundamentos do processo, a ausência de provas e o impacto da decisão sobre a confiança da população nas instituições democráticas.

“A prisão no Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar”, afirmou.

