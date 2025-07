Bolsonaro diz que vai a evento de motocicleta, mas que não participará de motociata O ex-presidente já participou de outras edições do evento, nos anos de 2019 e 2023 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h05 ) twitter

O ex-presidente enfrenta medidas cautelares impostas pelo STF RECORD - 28.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (28), que vai participar do evento Capital Moto Week, um festival anual que ocorre em Brasília, na terça-feira (29).

Mas, diferentemente de como falavam aliados, o ex-mandatário não participará de uma motociata convocada para o dia.

“Vou participar do evento. Sou motociclista, vou participar, mas não vou participar de motociata, não”, afirmou Bolsonaro a jornalistas na saída da sede do PL (Partido Liberal).

Neste ano, o evento conta com mais de 340 mil motociclistas, em uma concentração a 13 km do centro de Brasília.

A motociata tem sido divulgada por aliados políticos de Bolsonaro, com o intuito de mobilizar apoiadores ao ex-presidente, que enfrenta processos no STF (Supremo Tribunal Federal) e usa tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente já participou de outras edições do evento, nos anos de 2019 e 2023. A participação prevista para 2025 sucede às restrições impostas pelo STF.

Além do uso da tornozeleira, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre às 19h e às 6h de segunda a sexta e, nos finais de semana, a restrição é de 24h.

Ex-presidente evita falar com a imprensa

Desde a semana passada, Bolsonaro tem evitado dar entrevistas e falar com apoiadores, alegando que uma das medidas cautelares impostas pelo STF não é clara.

Na semana passada, em resposta a defesa do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes manteve as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, mas sem decretar a prisão preventiva. Além disso, reafirmou que o réu nunca esteve proibido de conceder entrevistas à imprensa, como havia entendido seus advogados.

No entanto, para os advogados do ex-presidente, a explicação do ministro ainda não é clara e, portanto, Bolsonaro deve seguir sem falar com jornalistas.

