Aliados afirmam que Bolsonaro participará de motociata em Brasília, na terça-feira Ato deve reunir apoiadores durante encontro de motociclistas, em meio às restrições impostas pelo STF Brasília|Do R7 28/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h03 )

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve participar de uma passeata com motos em Brasília Alan Santos/PR - Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve participar de uma motociata nesta terça-feira (29), em Brasília. A informação tem sido divulgada por aliados políticos, com o intuito de mobilizar apoiadores.

A previsão é de que o ato conte com participantes do Capital Moto Week, um festival anual que ocorre em Brasília. Neste ano, o evento conta com mais de 340 mil motociclistas, em uma concentração a 13 km do centro de Brasília.

A participação foi divulgada por parlamentares aliados, como Gustavo Gayer (PL-GO), que tem coordenado um dos grupos de trabalho do PL em defesa do ex-presidente.

“Ele [Bolsonaro] tomou uma decisão daquelas doidas que ninguém segura ele. Ele não só vai comparecer ao evento na terça-feira, como ele vai fazer, provavelmente, a última motociata da sua vida”, afirmou.

O ex-presidente já participou de outras edições do evento, nos anos de 2019 e 2023. A participação prevista para 2025 sucede às restrições impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro faz parte da ação que apura tentativa de golpe de Estado e recebeu, de forma cautelar, determinação do ministro Alexandre de Moraes para uso de tornozeleira eletrônica, restrições de horário e no uso de redes sociais.

O R7 entrou em contato com a defesa de Bolsonaro para consultar se há alguma recomendação ligada a motociata, pelas possíveis implicações no uso de redes sociais, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

