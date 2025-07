Bolsonaro é condenado a pagar R$ 150 mil por frase ‘pintou um clima’ com adolescentes Caso ex-presidente utilize conotação sexual com crianças entre outras proibições, pagará multa de R$ 10.000 Brasília|Yumi Kuwano e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 24/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

Indenização paga por Bolsonaro será destinada a fundos, projetos ou ações de promoção de direitos da infância Marcos Corrêa/PR/Arquivo

A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter dito a frase “pintou um clima” se referindo a meninas venezuelanas durante uma entrevista em 2022.

Bolsonaro terá de pagar R$ 150 mil em indenização por danos morais coletivos, que serão destinados a fundos, projetos ou ações de promoção de direitos da infância.

“As declarações do apelado configuraram ato ilícito civil, violando direitos fundamentais das adolescentes e da coletividade, ensejando a responsabilização”, diz a sentença.

Os desembargadores jugaram um recurso do Ministério Público do Distrito Federal contra uma sentença da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou improcedente a ação por ausência de provas.

‌



O documento ainda ressalta que a situação das adolescentes migrantes venezuelanas é de extrema vulnerabilidade, e que os “autos e o relatório do Conselho Tutelar atestam o sofrimento e o assédio que elas e suas famílias enfrentaram após a repercussão das declarações” do ex-presidente.

Conforme a decisão, além do pagamento da indenização, Bolsonaro também fica proibido de usar imagens de crianças em material publicitário sem autorização; incentivar gestos violentos, como o de “uso de arma” com as mãos; e usar conotação sexual em situações envolvendo crianças e adolescentes.

‌



Caso descumpra as imposições, o ex-presidente vai pagar uma multa de R$ 10.000 por cada descumprimento.

