Bolsonaro elogia Trump e vê Brasil 'caminhando para o isolamento' após tarifa de 50% Presidente americano afirmou que Bolsonaro sofre 'caça às bruxas' Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h41 )

Donald Trump anunciou tarifas de 50% contra produtos brasileiro Alan Santos/PR

Após o anuncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o país vai taxar em 50% os produtos brasileiros a partir de 1° de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil está “caminhando para o isolamento”.

“O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões”, afirmou o ex-presidente nas redes sociais.

Ele agradeceu a Trump, que alegou que a tarifa aos produtos brasileiros se deve a suposta desvantagem comercial entre os EUA e o Brasil e por uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro, réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.

Conforme o ex-presidente, a suposta perseguição não é apenas contra ele, mas “contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo”.

“O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios”, sustentou.

“Deixo claro meu respeito e admiração pelo Governo dos Estados Unidos”, alegou Bolsonaro. Para ele, a medida americana é resultado do “afastamento” do Brasil da “liberdade”.

“Isso jamais teria acontecido sob o meu governo”, afirmou. “Peço aos Poderes que ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil”, finalizou.

Entenda

Em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (9) Trump anunciou a imposição de tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto.

A medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No texto, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

Ele também menciona uma suposta censura imposta pelo STF a plataformas de mídia social dos EUA, classificando as ordens judiciais como “secretas e ilegais” e alegando que isso viola direitos fundamentais de cidadãos americanos.

Além das críticas políticas, Trump argumenta que a relação comercial entre os dois países está “longe de ser recíproca” e aponta “políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais” impostas pelo Brasil como responsáveis por um déficit comercial que, segundo ele, ameaça a economia e a segurança nacional dos EUA.

De acordo com o presidente americano, mercadorias brasileiras enviadas a outros países para tentar contornar a tarifa também estarão sujeitas à sobretaxa.

Trump deixou claro que eventuais aumentos de tarifas por parte do Brasil serão somados aos 50% anunciados. Ele ainda condicionou uma possível revisão da medida à abertura de mercado por parte do governo brasileiro e à eliminação de políticas que considera injustas.

Após a ação, o presidente Lula disse que o presidente americano “estava equivocado”. E que qualquer medida de aumento de tarifas unilaterais vão ser respondidas com a Lei da Reciprocidade Econômica, sancionada pelo presidente no início deste ano.

