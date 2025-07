Trump ordena investigação sobre o Brasil por considerar relação comercial ‘muito injusta’ Trump anunciou tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado dos EUA a partir de 1º de agosto Brasília|Do R7, em Brasília 09/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 09/07/2025 - 19h38 ) twitter

Trump enviou carta a Lula para anunciar nova tarifa de 50% Daniel Torok/Official White House Photo - 9.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a abertura de uma investigação sobre o Brasil para apurar supostas práticas consideradas desleais ou que restrinjam o comércio dos EUA.

O anúncio foi feito em uma carta enviada nesta quarta-feira (9) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual Trump impôs uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto.

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump inicia investigação sobre o Brasil por práticas comerciais consideradas desleais.

Tarifa de 50% será aplicada a todos os produtos brasileiros exportados para os EUA a partir de 1º de agosto.

A medida é uma reação a alegações de violações à liberdade de expressão e ao tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Se a investigação confirmar irregularidades, os EUA podem impor restrições adicionais ao comércio com o Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para determinar a investigação, Trump se baseou na Seção 301 da legislação comercial americana, que permite que o governo americano investigue se atos, políticas ou práticas de um país estrangeiro são injustificáveis, inconsistentes com acordos comerciais ou onerosos para o comércio dos EUA.

Se a investigação concluir que houve violação ou prática desleal, o governo americano pode impor medidas retaliatórias — como tarifas adicionais, restrições de importação ou suspensão de benefícios comerciais.

‌



O processo normalmente envolve consultas formais com o país alvo. Caso não haja acordo, os EUA podem levar a disputa a fóruns internacionais, como a OMC (Organização Mundial do Comércio), antes de aplicar sanções unilaterais. A lei exige que o Representante Comercial dos EUA conclua o caso em até 12 meses, se não houver acordo em vigor, ou em até 30 dias após eventual decisão em solução de controvérsia.

Além disso, a Seção 301 autoriza medidas proporcionais ao prejuízo imposto ao comércio americano, podendo abranger bens, serviços ou investimentos do país investigado.

‌



Carta de Trump

Na carta enviada a Lula, Trump justificou a cobrança de uma tarifa geral de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA para corrigir o que considera uma relação comercial “de longa data e muito injusta”.

Além disso, a medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



No texto, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

Ele também menciona uma suposta censura imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a plataformas de mídia social dos EUA, classificando as ordens judiciais como “secretas e ilegais” e alegando que isso viola direitos fundamentais de cidadãos americanos.

President Trump's letter to the Federative Republic of Brazil pic.twitter.com/G8JATXGRqI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 9, 2025

