Bolsonaro lidera cenários de segundo turno com Lula e Haddad, segundo pesquisa CNT Levantamento aponta cenário polarizado, equilíbrio entre eleitores de centro e ausência de favorito claro Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 13h54 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h54 )

Polarização entre Lula e Bolsonaro permanece para 2026 Montagem com fotos de Ricardo Stuckert / PR (Lula) e Isac Nóbrega/PR (Bolsonaro)

A sucessão presidencial de 2026 caminha para uma disputa acirrada, segundo a 164ª Pesquisa CNT de Opinião, divulgada nesta terça-feira (17). Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro leva uma ligeira vantagem em cenários para o segundo turno.

Nesse caso, Bolsonaro aparece numericamente à frente de seus adversários. Contra Luiz Inácio Lula da Silva, tem 43,9% das intenções de voto, enquanto o petista soma 41,4%.

A diferença é semelhante no embate com Fernando Haddad, com Bolsonaro marcando os mesmos 43,9% ante 38,4% do ministro da Fazenda.

Outras simulações evidenciam empates ainda mais apertados. Lula e Tarcísio de Freitas aparecem com 41,1% e 40,4%, respectivamente. Já o governador paulista lidera discretamente sobre Haddad, com 39,0% contra 37,0%.

Bolsonaro, porém, está inelegível até 2030, após condenação por abuso de poder político em duas ações no TSE. Até lá, portanto, não poderá concorrer.

Os cenários e seus resultados são:

CENÁRIO 1 – 2º turno (Jair Bolsonaro vs. Lula):

◦ Jair Bolsonaro: 43,9%

◦ Lula: 41,4%

◦ Branco/Nulo: 11,6%

◦ Indeciso: 3,1%

CENÁRIO 2 – 2º turno (Lula vs. Tarcísio de Freitas):

◦ Lula: 41,1%

◦ Tarcísio de Freitas: 40,4%

◦ Branco/Nulo: 13,3%

◦ Indeciso: 5,2%

CENÁRIO 3 – 2º turno (Jair Bolsonaro vs. Fernando Haddad):

◦ Jair Bolsonaro: 43,9%

◦ Fernando Haddad: 38,4%

◦ Branco/Nulo: 13,4%

◦ Indeciso: 4,3%

CENÁRIO 4 – 2º turno (Tarcísio de Freitas vs. Fernando Haddad):

◦ Tarcísio de Freitas: 39,0%

◦ Fernando Haddad: 37,0%

◦ Branco/Nulo: 16,8%

◦ Indeciso: 7,2%

Branco, nulos e indecisos ainda altos

Os percentuais de votos em branco, nulos e indecisos permanecem altos, indicando espaço para mudanças até o início da campanha. No cenário entre Tarcísio e Haddad, por exemplo, os votos não direcionados somam 24%.

A divisão do eleitorado também se expressa na resposta sobre o perfil desejado para o próximo presidente. Um terço dos entrevistados (33%) prefere um candidato alinhado ao grupo político de Bolsonaro.

Outros 31% indicam preferência por nomes ligados ao campo de Lula. Um grupo igualmente expressivo (31%) diz buscar uma alternativa fora desses dois polos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de junho, com 2.002 entrevistas presenciais em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados, com 31,1% e 31,7% das intenções de voto, respectivamente.

Ambos registraram oscilações positivas desde o último levantamento realizado em fevereiro, indicando uma consolidação de suas bases eleitorais.

Nenhum outro nome testado alcançou dois dígitos de preferência, reforçando o domínio dos dois ex-presidentes no debate político atual.

