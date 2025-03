Bolsonaro marca ato contra anistia no dia 6 de abril na Avenida Paulista No último dia 16, manifestação a favor dos presos pelo 8 de Janeiro aconteceu em Copacabana Brasília|Do R7, em Brasília 22/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/03/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jair Bolsonaro marcou mais um ato pela anistia, desta vez, na Avenida Paulista Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 18.03.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que chama a população para “um grande ato pela anistia” no dia 6 de abril, às 14h, na Avenida Paulista.

O objetivo é fazer com que o apoio popular seja o suficiente para pressionar parlamentares que votarão na proposta de anistia aos presos pelo 8 de Janeiro. Há quem aposte em uma versão mais “branda”, o que faria a iniciativa ganhar celeridade e votos na Câmara.

Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro lembrou dos acusados e falou do evento. Veja:

Ato em Copacabana

No fim de semana passado, mais exatamente no dia 16 de março, Bolsonaro e aliados organizaram um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. Outras manifestações ocorreram pelo Brasil, até mesmo na Avenida Paulista, mas sem o mesmo peso do protesto carioca.

‌



No Rio, a manifestação reuniu, entre outras autoridades, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Durante seu discurso naquele dia, Bolsonaro voltou a defender acusados presos pelos atos do 8 de Janeiro e afirmou que os parlamentares já teriam os votos para aprovar a proposta de anistia. No caso de um veto presidencial, haveria força para derrubada no Congresso, alegou Bolsonaro.

“Nós temos um compromisso que está no coração de cada um de vocês - é buscar anistia para nossos irmãos e irmãs que estão presos. Não podemos continuar tendo ‘órfãos de pais vivos’ pelo Brasil. Não existe maldade maior do que essa”, afirmou.