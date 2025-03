Manifestações por anistia a presos pelo 8/1 acontecem hoje; entenda motivo e quem apoia Bolsonaro e aliados apoiam protesto em Copacabana; outras lideranças da direita devem realizar atos em quase 200 cidades Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Proposta que livra os condenados pelo 8 de Janeiro tramita na Câmara dos Deputados Joedson Alves/Agencia Brasil - 8.1.2023

Lideranças de direita no Brasil vão às ruas neste domingo (16) para manifestações a fim de pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Às 10h, está previsto um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Às 14h, devem acontecer outras manifestações, sem o apoio de Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e em cerca de 200 cidades (leia mais abaixo).

Além da anistia, o ato convocado por Bolsonaro deve ter protestos em prol da liberdade de expressão e contra o julgamento na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a denúncia contra o ex-presidente pela suposta participação dele em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Deputados e senadores do PL, partido de Bolsonaro, foram convocados para a manifestação no Rio. Além disso, conforme apurou o R7, ao menos três governadores confirmaram presença: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Jorginho Mello (PL-SC). O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), ainda avalia se vai.

O R7 procurou outros governadores considerados aliados de Bolsonaro. Ratinho Jr. (PSD-PR) informou que não vai à manifestação, apesar de dizer concordar com a anistia. “Não vou. Nunca fui a esses eventos. Acho que a anistia deve ser revista, tem gente injustiçada, mas não vou”, declarou. Romeu Zema (Novo-MG) não retornou até a publicação desta reportagem.

‌



Segundo apurou o R7, o evento deve ter os discursos de Bolsonaro e das seguintes autoridades: os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO), Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP); os senadores Magno Malta (PL-ES) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e os governadores Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas.

Neste domingo, devem comparecer ao ato no Rio:

‌



Jair Bolsonaro Valdemar Costa Neto, presidente do PL Governador Cláudio Castro Governador Tarcísio Freitas Governador Jorginho Melo Governador Mauro Mendes Senador Flávio Bolsonaro Senador Magno Malta Senador Portinho Senador Rogério Marinho Senador Bagatoli Senador Izalci Lucas Senador Wilder Senador Wellington Fagundes Senador Cleitinho Deputado Eduardo Bolsonaro Deputado Marcio Alvino Deputado Nikolas Ferreira Deputado Altineu Cortês Deputado Sostenes Cavalcante Deputado Gustavo Gayer Deputado Coronel Zucco Deputado Hélio Lopez Deputado Rodrigo Valadares Deputado Estadual Anderson Moraes Deputado Estadual Gualberto Presidente ALESP, André do Prado Deputada Chris Tonietto Vereador Carlos Bolsonaro Vereadora Priscila Costa Viúva de Clezão (preso do 8 de Janeiro que morreu no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília), com 2 filhas Prefeito de Cuiabá (MT) Abílio Brunini Deputado Distrital Thiago Manzoni Deputado Federal Capitão Alberto Neto Deputado Federal Carlos Jordy Deputado Federal Rodolfo Nogueira Deputado Federal Bibo Nunes Deputado Federal Maurício do Vôlei Deputado Estadual João Henrique (PL/MS) Deputado Federal Allan Garcez Deputado Estadual Carmelo (Pres PL Jovem) Vereadora Bella Carmelo Deputado Estadual Caporezzo (PL/MG) Deputado Estadual Rogério Barra (PL/BA) Deputado Federal Delegado Éder Mauro Deputado Federal Adilson Barroso Delegado Federal Delegado Caveira Deputado Federal Cherini Deputado Federal Paulo Bylinsky Deputado Federal Evair de Melo Ex-ministro João Roma Ex-ministro Marcelo Queiroga Deputado Federal Cabo Gilberto Silva Deputado Federal Maurício Carvalho Deputado Federal Capitão Alden Deputado Federal Sargento Fahur Deputado Federal Davi Soares Deputado Federal Coronel Chrisostomo Deputado Federal Reinold Stephanes Deputado Federal Sanderson Deputado Federal Roberto Monteiro Deputado Federal General Girao Deputado Federal Júnior Amaral Deputado Federal André Fernandes Deputado Federal Sargento Gonçalves Deputado Federal Gilvan da Federal Deputado Federal Pastor Jaziel Deputado Federal General Pazuelo Deputado Federal Pastor Eurico Deputado Federal Mario Frias Deputado Federal José Medeiros Deputada Federal Carol de Toni Deputado Federal Luiz Lima Deputado Federal Filipe Barros Deputado Federal Alexandre Ramagem Vereadora Moana Valadares Padre Kelmon

Bolsonaro organiza outra manifestação em prol da anistia em 6 de abril, às 14h, na Avenida Paulista.

Manifestações paralelas

As manifestações marcadas para as 14h em outras cidades devem focar no impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também defender a anistia pelo 8 de Janeiro, conforme informou ao R7 Guilherme Sampaio, coordenador e fundador do movimento Reforma Brasil, que está organizando os atos. Algumas capitais que devem ter atos, além de São Paulo, são Brasília (DF), Maceió (AL), Macapá (AP) e Salvador (BA).

‌



Até a publicação desta reportagem, Sampaio não soube informar quais autoridades compareceriam aos atos, mas explicou que deputados e senadores devem ir aos protestos. Em SP, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deve marcar presença. Bolsonaro estava desestimulando mais manifestações neste domingo em outras cidades a fim de concentrar um grupo maior no Rio.

Um ato convocado para Belo Horizonte (MG), por exemplo, foi cancelado, apesar de ter o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira, aliado de Bolsonaro. Há algumas semanas, o parlamentar informou que o protesto não iria mais acontecer.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

PL da Anistia

Conforme mostrou o R7, a proposta de anistia aos presos pelo 8 de Janeiro pode ter uma versão mais “branda” a fim de ganhar celeridade e votos na Câmara. Deputados de oposição avaliam uma anistia parcial aos condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na avaliação dos parlamentares, isso tornaria o texto menos radical. Ao todo, os condenados pelo 8 de Janeiro foram enquadrados em cinco crimes: tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.

Conforme o STF, a maioria dos condenados teve as ações classificadas como graves. As penas para esses réus variam de três anos a 17 anos e seis meses de prisão.

A anistia estudada, em vez de total, perdoaria os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. A oposição acredita que tais condenações são injustas, pois considera que os atos não foram uma tentativa de golpe de Estado.

Assim, as penas poderiam ser reduzidas e enquadradas apenas em dano qualificado e deterioração de patrimônio. Os condenados pelos atos extremistas então poderiam cumprir as penas em regime semiaberto.

A proposta que livra os condenados pelo 8 de Janeiro tramita na Câmara dos Deputados em uma comissão especial, mas sem qualquer perspectiva de data para ser apreciada. A oposição alega ter votos para aprovar o texto, mas ainda precisa de conjuntura e vontade política para isso.

Desse modo, segundo relataram parlamentares ao R7, as manifestações da direita nas ruas poderiam “acelerar” a tramitação da matéria.

Caminhos para Bolsonaro na Justiça Eleitoral Arte/R7