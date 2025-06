Bolsonaro pede para transmitir vídeos durante interrogatório sobre tentativa de golpe Ex-presidente prevê uma fala longa e quer fazer retrospectiva Brasília|Gabriela Coelho e Bruna Lima, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h44 ) twitter

Bolsonaro pede para transmitir vídeos em interrogatório Gustavo Moreno/STF - 10.06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, nesta terça-feira (10), autorização para transmitir vídeos durante os interrogatórios no STF (Supremo Tribunal Federal) da ação sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, admitir ou negar o pedido.

A mensagem, formalizada pela defesa do ex-presidente requer “autorização para transmitir vídeos durante o interrogatório, com a utilização de telão e quaisquer outros recursos midiáticos e audiovisuais que se façam necessários”.

Até o momento, nenhum dos réus já escutados pediu uma autorização do tipo.

Antes da retomada da sessão, Bolsonaro previu um interrogatório longo. “[Se puder] ficar à vontade, se preparem, vão ser horas”, adiantou. Ele pretende “fazer retrospectiva”, de modo a defender que a tentativa de golpe “não cai na presidência”.

Além da expectativa, o ex-presidente também afirmou que “o golpe não existiu”.

Dinâmica

Dos oito réus do “núcleo 1″, Bolsonaro será o sexto a depor. Isso porque foi estabelecida uma ordem alfabética para organizar os interrogatórios, com exceção de Mauro Cid que, por ser o delator da ação, foi o primeiro a falar.

Os réus estão sentados da direita para a esquerda, na seguinte ordem:

Mauro Cid , delator e ex-ajudante de ordens da Presidência;

, delator e ex-ajudante de ordens da Presidência; Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

, deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier Santos , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil.

Os interrogatórios dos réus do “núcleo 1″ começaram nessa segunda-feira (9), com as falas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e do deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem.

Braga Netto é o único que será interrogado por videoconferência, visto que o militar está preso de forma preventiva desde dezembro de 2024.

Crimes dos réus

Quase todos os réus do “núcleo 1″ são acusados de cinco crimes:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça; e

Deterioração de patrimônio tombado.

A única exceção é Alexandre Ramagem, que responde por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada.

Por decisão do STF, a ação penal contra o deputado em relação aos outros dois crimes só vai ser analisada ao fim do mandato dele.

