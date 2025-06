Cid: Bolsonaro ‘enxugou’ minuta de golpe e apostava em pressão popular para mudar eleições Delator no caso da tentativa de golpe afirmou, em interrogatório no STF, que não foi coagido Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro e Mauro Cid se cumprimentam durante interrogatório no STF Ton Molina/STF - 09.06.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou o interrogatório dos oito acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro a falar foi o delator Mauro Cid.

Ele relatou que Bolsonaro apostava em fraude ou pressão popular para tentar reverter resultado das eleições.

“A primeira hipótese era encontrar fraude nas eleições. A outra, por meio do povo radical, encontrar uma fórmula que permitisse reverter a situação.”

Veja:

‌



Segundo o delator, Bolsonaro recebeu a minuta de golpe e teria “enxugado” o documento original.

“O presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento. E fez algumas alterações no documento. De certa forma, enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões”, disse Cid, completando que apenas Moraes foi mantido nessa lista de presos.

‌



Cid reafirmou que não foi coagido a delatar os casos. E que áudios com críticas à delação foram desabafos em meio a crise pessoal.

O início

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, relembrou que os interrogatórios serão iniciados pelo delator Mauro Cid e continuarão por ordem alfabética. Ele esclareceu que os réus podem exercer o direito ao silêncio.

‌



O grupo, conforme a PGR (Procuradoria-Geral da República), faz parte do chamado “núcleo crucial” da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática.

Em maio, a Corte ouviu testemunhas de defesa e acusação. O interrogatório dos réus marca é o fim da fase de instrução do processo penal.

Na sequência, acusação e defesa podem ter prazo para pedir diligências adicionais. Depois, deve ser aberto o prazo de 15 dias para alegações finais.

Sala

As audiências estão sendo realizadas presencialmente na Corte. A única exceção é o interrogatório do general Walter Braga Netto, que será feito por videoconferência, já que o militar está preso.

Os interrogatórios ocorrem na sala da Primeira Turma do STF. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o processo, se senta ao centro da mesa de ministros e é responsável por conduzir as audiências.

Estão autorizados a acompanhar os trabalhos o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros da Primeira Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Dinâmica

Nesta fase processual, os questionamentos seguem a seguinte ordem: primeiro fala o juiz instrutor, ministro Alexandre de Moraes; depois, o procurador-geral da República; e, por fim, as defesas dos corréus — sempre seguindo a ordem alfabética dos réus.

À frente de Moraes, há uma mesa com dois lugares, onde se sentam o réu da vez e seu advogado. Atrás, foram organizadas oito mesas individuais, separadas por cerca de um palmo, para acomodar os demais réus e seus advogados.

Nas fileiras anteriores, podem se posicionar outras bancas de advogados. Nas laterais superiores da sala, à direita e à esquerda, estão os profissionais da imprensa.

Ordem dos réus na sala

Os réus estarão sentados da direita para a esquerda, na seguinte ordem:

Mauro Cid , delator e ex-ajudante de ordens da Presidência;

, delator e ex-ajudante de ordens da Presidência; Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

, deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier Santos , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil.

Calendário dos interrogatórios

No dia 9, os depoimentos estão previstos para ocorrer das 14h às 20h. Caso seja necessário, o ministro Alexandre de Moraes já designou datas adicionais para dar continuidade às audiências:

10 de junho, das 9h às 20h;

11 de junho, das 8h às 10h;

12 de junho, das 9h às 13h;

13 de junho, das 9h às 20h.

O ministro deixou claro que os réus têm o direito constitucional de falar ou permanecer em silêncio.

Na quinta-feira (5), Moraes negou um pedido da defesa do general Walter Braga Netto para suspender os interrogatórios. A defesa alegou não ter tido tempo suficiente para analisar mídias, áudios e vídeos apreendidos pela Polícia Federal e solicitou que os interrogatórios ocorressem apenas após oitiva das testemunhas dos demais núcleos investigados — o que foi rejeitado.

Após os interrogatórios, Moraes elaborará o relatório final do caso e apresentará seu voto para julgamento. A conclusão dessa etapa ainda não tem data definida. Quando finalizado, o processo será liberado para inclusão na pauta do STF.

A expectativa é de que o julgamento do “núcleo 1″ ocorra entre setembro e outubro deste ano.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp