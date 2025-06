Bolsonaro pede desculpas a Moraes por ter acusado ministros de receberem propina Declaração de Bolsonaro ocorreu nesta terça-feira (10) no interrogatório sobre tentativa de golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 15h02 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jair Bolsonaro foi o sexto réu interrogado por Alexandre de Moraes Ton Molina/STF - 9.6.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes por ter acusado o ministro e outros integrantes da corte de terem recebido valores milionários para favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

A declaração de Bolsonaro ocorreu nesta terça-feira (10) no interrogatório sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na ocasião, Moraes questionou quais indícios de desvio de conduta que o ex-presidente teria.

“Não tem indícios de que os senhores estavam levando dinheiro. Peço aqui desculpas por acusar os ministros por desvio de conduta”, disse Bolsonaro.

Pela manhã, Bolsonaro disse que realizará um interrogatório longo. “[Se puder] ficar à vontade, se preparem, vão ser horas”, adiantou.

‌



Bolsonaro afirmou ainda que pretende “fazer retrospectiva”, de modo a defender que a tentativa de golpe “não cai na presidência”. O ex-presidente também afirmou que “o golpe não existiu”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp