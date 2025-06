Conselho de Medicina Veterinária abre concurso com salários de até R$ 11 mil Seleção oferece vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro reserva Brasília|Do R7, em Brasília 10/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h40 ) twitter

Provas serão em agosto Tony Winston/Agência Brasília

O Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou edital de concurso com 21 vagas imediatas e 160 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 5.871,54 e R$ 11.031,91.

As vagas são destinadas aos cargos de advogado, analista de marketing, contador, analista de sistemas, analista de desenvolvimento de sistemas, médico veterinário, técnico administrativo e assistente administrativo.

Confira aqui o edital.

As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 13 de julho no site da banca organizadora, o Instituto Iades. As taxas vão de R$ 54 a R$ 56.

‌



De acordo com o edital, a seleção oferecerá isenção da taxa de pagamento para inscritos no Cadastro Único, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea.

As provas serão aplicadas em Brasília em 10 de agosto. O processo seletivo será composto por:

‌



Prova objetiva , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para cargos de nível superior;

de caráter eliminatório e classificatório para cargos de nível superior; Análise comportamental de caráter eliminatório para todos os cargos;

de caráter eliminatório para todos os cargos; Avaliação de títulos e de experiência profissional , de caráter unicamente classificatório, somente para os cargos de nível superior; e

, de caráter unicamente classificatório, somente para os cargos de nível superior; e Avaliação de experiência profissional, de caráter unicamente classificatório, para os cargos de nível médio e técnico.

Veja as remunerações

Cargos de nível médio:Assistente Administrativo (nível médio): 7 vagas imediatas + 48 para cadastro de reserva.Remuneração: R$ 5.871,54

Cargos de nível técnico: Técnico de Informática: 2 vagas imediatas + 16 para cadastro de reserva.Remuneração: R$ 8.386,19

‌



Cargos de nível superior:Advogado, Analista de: Administração, Marketing, Sistemas, Contabilidade e Médico-Veterinário: 12 vagas imediatas + 96 para cadastro de reserva.Remuneração: R$ 11.031,91

