Bolsonaro pediu em reunião para que bancada do PL mantenha votos em Motta e Alcolumbre Ex-presidente reforçou união de partido em movimento também visto no PT de Lula; presidente fez pedido de votos a ministros Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 01/02/2025 - 14h37 )

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de reunião do PL Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que a bancada do PL siga a orientação do partido e confirme votos nos preferidos da Câmara e Senado: Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente. A orientação política foi feita em uma reunião da legenda na manhã deste sábado (1º), antes do início das programações no Congresso.

O pedido teria sido feito para diminuir o risco de que possíveis dissidências a candidatos de direita, que fazem parte das duas disputas, possam ser atribuídas ao PL. A intenção é demonstrar que a bancada manteve o compromisso anunciado pelo partido.

A missão sofre algumas interferências no Senado. O Astronauta Marcos Pontes (SP), ex-ministro no governo Bolsonaro, manteve a candidatura como alternativa ao nome de Alcolumbre, o que provocou dissidências internas. Magno Malta (PL-ES) anunciou apoio a Pontes mesmo após a orientação do partido.

O movimento de Bolsonaro também se deu, de outra forma, no Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a ministros licenciados do governo para que confirmassem votos nos favoritos. A recomendação foi confirmada pelo ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, na sexta-feira (31).

‌



“Eu me licenciei do governo hoje, estou já como deputado, vou votar no candidato presidente Hugo Mota amanhã. Orientação do presidente é que os ministros se licenciassem para vir votar tanto no Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, quanto no Davi Alcolumbre, aqui no Senado”, afirmou Padilha a jornalistas nesta sexta-feira (31).

Tanto Motta quanto Alcolumbre conseguiram apoio público de grande parte das legendas do Congresso - incluindo PT e PL.

‌



Além do pedido de Bolsonaro, há expectativa de que o presidente participe de uma reunião do PL na próxima segunda-feira (3). A conversa será voltada para tratar do ano de parlamentares no Congresso, incluindo quais comissões serão cotadas pela legenda.

O PL tem a maior bancada da Câmara, com 92 deputados, o que dá preferência para o partido decidir pelas comissões - a não ser que haja um acordo, mas isso não deve acontecer. Conforme apurou o R7, o partido deve insistir em seguir a regra de composições, o que dará a preferência de escolha para a legenda. As comissões de maior destaque são a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), pela visibilidade, e a Comissão de Saúde, pelo maior volume de emendas.