Pacheco agradece a Poderes e diz que convívio com Lira teve “divergências”, mas foi “respeitoso” Em despedida, presidente lembrou de desafios da pandemia, ações a favor da democracia e exaltou trabalho de outros senadores que comandaram a Casa Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 10h15 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chega ao fim do mandato neste sábado Saulo Cruz/Agência Senado

Em última coletiva a jornalistas como presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) adotou um tom de agradecimento pelas duas gestões frente à presidência da Casa e destacou o trabalho de senadores a favor da democracia.

As declarações, neste sábado (1º), também destacaram atuação conjunta de Poderes e citaram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Pacheco que o convívio entre os dois teve “divergências”, mas também foi “respeitoso”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A despeito de divergências, que são absolutamente normais na democracia, o trato [com Lira] sempre foi muito respeitoso e cordial e conseguimos entregar em conjunto o marco legislativo de muitos temas no país”, declarou.

Pacheco exaltou aprovações do Congresso, como a Reforma Tributária, o programa de renegociação de dívidas de estados - Propag - e a desoneração na folha de pagamentos.

‌



Com os avanços, a previsão dele para os próximos anos é de que parlamentares avancem na diminuição de gastos públicos e que atenda o Orçamento.

O presidente do Senado também confirmou ter interesse em concorrer ao governo de Minas Gerais. A posição veio após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que gostaria que o mineiro ficasse no comando do estado.

‌



“Quem diz que não tem o sonho de governar o próprio estado está mentindo”, declarou. Entre as falas, Pacheco também disse que a possível candidatura ainda precisa ser avaliada quando chegar o momento de decisão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5