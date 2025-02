Apoiadores de Alcolumbre preveem instalação de comissões do Senado na próxima semana Nomes próximos ao principal cotado ao comando do Senado indicam que presidentes de colegiados serão escolhidos entre terça e quarta Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h59 ) twitter

Comissões do Senado devem ser instaladas entre terça e quarta Saulo Cruz/Agência Senado -20 de dezembro de 2024

Se eleito como novo presidente do Senado no sábado (1°), Davi Alcolumbre (União-AP) deve marcar a instalação das comissões permanentes da Casa entre terça-feira (4) ou a quarta-feira (5). A informação foi confirmada por apoiadores do senador ao R7.

A escolha dos presidentes e vice-presidentes das comissões ocorre por meio de voto. Contudo, na prática, a eleição para os colegiados vai apenas formalizar acordos pré-definidos antes mesmo da votação para a Presidência do Senado.

Apesar de concorrer com outros quatro candidatos, Alcolumbre é o favorito para ganhar o comando do Senado, com o apoio de quase todos os partidos da Casa — apenas Novo e PSDB não aderiram à candidatura dele. Cada um dos partidos tem um senador.

Alcolumbre deve ter, ao menos, 79 votos. Na chapa, ele juntou PL — na vice-presidência, com Eduardo Gomes (PL-TO) — e PT — na segunda vice-presidência, com Humberto Costa (PT-PE).

Confira a possível formação das presidências das comissões