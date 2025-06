Brasil condena ofensiva de Israel contra o Irã: ‘Comprometem a segurança internacional’ Itamaraty critica ataque aéreo e pede contenção diante da escalada entre Tel Aviv e Teerã Brasília|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 11h21 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h22 ) twitter

Ataque de Israel ao Irã aconteceu na noite de quinta-feira (horário de Brasília) RECORD/Reprodução - 12.06.2025

O governo brasileiro manifestou oposição ao bombardeio israelense contra o Irã, ocorrido na noite de quinta-feira (12). Em nota oficial, o Itamaraty classificou a ação como violação à soberania iraniana e destacou o potencial desestabilizador da ofensiva para a região e para a economia mundial.

“Ataques dessa natureza ameaçam ampliar o conflito e comprometem a segurança internacional”, afirma o comunicado. O Brasil convocou os envolvidos a adotar postura de contenção e a interromper confrontos imediatamente.

A operação, batizada de “Leão Ascendente”, teve como alvo instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Teerã foi uma das áreas atingidas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram a investida e justificaram a ação como medida preventiva diante do avanço do programa atômico do Irã.

Segundo o porta-voz das IDF, Effie Defrin, os depósitos de urânio enriquecido acumulados por Teerã seriam suficientes para montagem de múltiplas ogivas em poucos dias.

“Esse material nas mãos do regime iraniano representa risco direto para Israel e para a ordem internacional”, declarou.

‘Ponto de inflexão’, diz Netanyahu

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu definiu a operação como ponto de inflexão. Em pronunciamento, disse que os ataques continuarão “pelo tempo necessário para neutralizar a ameaça”.

O Itamaraty reafirmou o compromisso do Brasil com a solução pacífica de controvérsias e o respeito ao direito internacional. O governo acompanha os desdobramentos por meio de canais diplomáticos.

