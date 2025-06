Israel x Irã: entenda a cronologia da escalada de tensões Conflito histórico entre os dois países ganhou novo capítulo após ataques diretos nesta sexta-feira (13) Internacional|Do R7 13/06/2025 - 10h08 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel x Irã: entenda a cronologia da escalada de tensões Divulgação/Mostafa Meraji/Unsplash

Os conflitos entre Israel e Irã, marcados por décadas de hostilidades, ganharam um novo capítulo depois do ataque lançado pelas Forças de Defesa israelenses sobre instalações nucleares iranianas na madrugada desta sexta-feira (13) – noite de quinta (12), em Brasília.

A rivalidade entre os países tem se intenfisicado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

Abaixo, o R7 mostra uma cronologia dos principais acontecimentos recentes do conflito, de acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Associated Press (AP) e pelo jornal The New York Times.

Vírus Stuxnet – 2010

Um vírus de computador, amplamente atribuído a uma colaboração entre os Estados Unidos e Israel, interrompeu e destruiu centrífugas iranianas, marcando um dos primeiros ataques cibernéticos significativos contra o programa nuclear do Irã.

‌



Operação de inteligência – 2018

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, revelou que Israel obteve milhares de documentos mostrando que o Irã encobriu atividades nucleares antes do acordo nuclear de 2015.

Ataques contra aliados do Irã – 2019

Israel realizou bombardeios na Síria, Líbano e Iraque para impedir o fornecimento de armas sofisticadas do Irã a grupos como o Hezbollah. Navios iranianos transportando petróleo e armas no Mediterrâneo e no Mar Vermelho também foram alvos.

‌



Explosão em Natanz – 2020

Em julho, uma explosão misteriosa destruiu uma usina de produção de centrífugas na instalação nuclear de Natanz, no Irã. O Irã atribuiu o ataque a Israel.

Assassinato de Mohsen Fakhrizadeh – 2020

Em novembro, o renomado cientista nuclear militar iraniano foi morto por uma metralhadora controlada remotamente nos arredores da capital Teerã. Uma autoridade iraniana acusou Israel de usar “dispositivos eletrônicos” para o ataque.

‌



Ataque cibernético em Natanz – 2021

Em 11 de abril, um ataque, supostamente orquestrado por Israel, causou um apagão na instalação nuclear subterrânea de Natanz. A mídia israelense reportou que o governo estava por trás do ataque cibernético.

Enriquecimento de urânio – 2021

Cinco dias depois, em 16 de abril, o Irã começou a enriquecer urânio a 60%, o maior nível até então, aproximando-se dos 90% necessários para armas nucleares.

Escaramuças marítimas – 2021

Israel e Irã intensificaram ataques mútuos no mar. Em fevereiro, Netanyahu acusou o Irã de atacar um navio israelense no Golfo de Omã. Em março, o Irã acusou Israel de atacar um cargueiro iraniano. Em abril, um navio militar iraniano no Mar Vermelho foi danificado por uma mina, supostamente colocada por Israel.

Assassinato de oficial iraniano – 2022

Em maio, o coronel da Guarda Revolucionária do Irã, Hassan Sayyad Khodaei, foi morto por atiradores em Teerã. Israel confirmou aos EUA seu envolvimento.

Mortes de cientistas – 2022

Em maio, dois cientistas iranianos, Ayoub Entezari e Kamran Aghamolaei, morreram em circunstâncias suspeitas. O Irã acusou Israel de envenená-los, mas o governo israelense não se pronunciou sobre o caso.

Ataques do Hamas – 2023

Em 7 de outubro, terroristas do Hamas, apoiados pelo Irã, invadiram Israel, mataram 1.200 pessoas e fizeram 250 reféns, iniciando a guerra que se estende até os dias de hoje. O Hezbollah e os Houthis, também apoiados pelo Irã, atacaram Israel em solidariedade. O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, negou envolvimento direto, mas documentos indicam que o Hamas discutiu seus planos com o Irã.

Ataque na Síria – 2023

Em dezembro, o Irã acusou Israel de matar um oficial iraniano em um ataque aéreo na Síria.

Ataque ao consulado em Damasco – 2024

Em 1º de abril, um ataque aéreo israelense destruiu o consulado iraniano em Damasco, a capital da Síria, matando 16 pessoas, incluindo dois generais iranianos. No dia 14 do mesmo mês, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel. A maioria foi interceptada por uma coalizão liderada pelos EUA.

Série de ataques – 2024

Em 19 de abril, um suposto ataque israelense atingiu um sistema de defesa aérea próximo a um aeroporto em Isfahan, no Irã.

Em 31 de julho, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em uma explosão em Teerã. Israel confirmou o ataque.

Em setembro, um ataque com dispositivos eletrônicos, atribuído a Israel, matou dezenas e feriu milhares no Líbano, incluindo o embaixador iraniano, que perdeu um olho.

Em 27 de setembro, Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em ataques aéreos perto de Beirute.

Em 1º de outubro, o Irã disparou cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel, em resposta aos assassinatos de Nasrallah, Haniyeh e um comandante iraniano. A maioria foi interceptada.

Em 26 de outubro, Israel realizou ataques aéreos contra sistemas de defesa aérea do Irã, incluindo um essencial para proteger instalações nucleares.

Execução no Irã – 2025

Em 30 de abril, o Irã executou um homem acusado de trabalhar para o Mossad. Ele também era apontando como envolvido no assassinato do coronel Khodaei, em 2022.

Negociações nucleares – 2025

Autoridades norte-americanas e iranianas discutem a contenção do programa nuclear do Irã, mas o país rejeitou as exigências de interromper o enriquecimento de urânio. Na quinta, o presidente Donald Trump alertou que o ataque israelense.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp