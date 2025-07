Brasil pode sofrer nova sanção dos EUA por comércio com a Rússia, apontam senadores Políticos citam risco de que Trump aplique penalidade além do tarifaço; líder do governo diz que Brasil depende de fertilizantes Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 13h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil pode enfrentar novas sanções dos EUA devido ao comércio com a Rússia.

Senadores mencionaram a possibilidade de punições aplicadas por Trump relacionadas a Putin. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente da Federação Russa, Vladmir Putin, durante declaração à Imprensa em Moscou. Alan Santos/PR - 16.02.2022

Além do tarifaço, o Brasil sofre risco de passar por uma nova sanção econômica dos Estados Unidos ligada ao comércio com a Rússia. A possibilidade foi indicada por senadores que participaram de conversas no país para tratar das novas taxas de exportação.

A sanção poderá ser “pior”, conforme indicou o senador Carlos Viana (Podemos-MG) durante coletiva a jornalistas nesta quarta-feira (30).

“Há outra crise pior que pode nos atingir em 90 dias”, afirmou o senador. A indicação foi confirmada por parlamentares norte-americanos durante as reuniões com brasileiros, conforme indica o político.

“Tanto republicanos quanto democratas foram firmes ao dizer que vão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que fazem negócios com a Rússia”, declarou Viana.

Brasil depende de fertilizantes

Caso a nova lei seja confirmada, o Brasil poderia se tornar alvo da futura sanção pelo comércio ligado principalmente aos fertilizantes.

O país é o maior comprador do tipo de insumo agrícola e está em uma posição “inegociável”, segundo o líder do governo no Senado.

“Se nós vamos ser próximos, espero que não. Nós temos um agronegócio potentíssimo e nós temos dependência, praticamente 100%, de fertilizantes. Não tem fertilizante no anúncio classificado de nenhum jornal. O fertilizante falta no mundo inteiro, não está sobrando”, disse Jaques, que também participou das negociações.

Pela manhã, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre a Índia. A penalidade foi classificada como um tipo de “multa” pelo comércio com a Rússia.

