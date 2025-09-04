Brasília sedia Campeonato de Motocross a partir desta quinta com entrada gratuita Competição vai reunir pilotos de vários estados com premiações de até R$ 23 mil; evento fica até domingo no DF Brasília|Do R7, em Brasília 04/09/2025 - 12h19 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h24 ) twitter

Campeonato é itinerante e passará por várias cidades Divulgação/Campeonato Brasiliense de Motocross

A 1º etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2025 começa a partir desta quinta-feira (4), no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A entrada é gratuita.

A competição vai reunir pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias, que vão desde iniciantes até os mais experientes. Os vencedores das provas terão premiação total de R$ 23 mil.

A programação também incluirá espaço gastronômico com foods trucks, espaço kids com brinquedos infláveis e áreas verdes para piqueniques.

O campeonato organizado pela Federação de Motociclismo do DF será itinerante e passará por diferentes cidades do DF e Entorno. Após a etapa no Plano Piloto, a competição segue para:

Recanto das Emas

Santo Antônio do Descoberto

Guará

Samambaia

Serviço

Onde : Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha

: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha Quando : 4 a 7 de setembro

: 4 a 7 de setembro Horário : 10h

: 10h Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla

Perguntas e Respostas

Quando e onde ocorrerá a 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross?

A 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross ocorrerá a partir desta quinta-feira (4) no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Qual é a entrada para o evento?

A entrada para o evento é gratuita.

Quantas categorias participarão da competição e qual é a premiação total?

A competição contará com pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias, que vão desde iniciantes até os mais experientes. A premiação total será de R$ 23 mil, distribuída entre os vencedores das provas.

Haverá outras atrações além das competições?

Sim, a programação incluirá um espaço gastronômico com food trucks, um espaço kids com brinquedos infláveis e áreas verdes para piqueniques.

Como será a continuidade do campeonato após a etapa em Brasília?

O campeonato, organizado pela Federação de Motociclismo do DF, será itinerante e passará por diferentes cidades do DF e Entorno após a etapa no Plano Piloto.

