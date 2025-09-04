Brasília sedia Campeonato de Motocross a partir desta quinta com entrada gratuita
Competição vai reunir pilotos de vários estados com premiações de até R$ 23 mil; evento fica até domingo no DF
A 1º etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2025 começa a partir desta quinta-feira (4), no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A entrada é gratuita.
A competição vai reunir pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias, que vão desde iniciantes até os mais experientes. Os vencedores das provas terão premiação total de R$ 23 mil.
A programação também incluirá espaço gastronômico com foods trucks, espaço kids com brinquedos infláveis e áreas verdes para piqueniques.
O campeonato organizado pela Federação de Motociclismo do DF será itinerante e passará por diferentes cidades do DF e Entorno. Após a etapa no Plano Piloto, a competição segue para:
- Recanto das Emas
- Santo Antônio do Descoberto
- Guará
- Samambaia
Serviço
- Onde: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha
- Quando: 4 a 7 de setembro
- Horário: 10h
- Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla
Perguntas e Respostas
Quando e onde ocorrerá a 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross?
A 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross ocorrerá a partir desta quinta-feira (4) no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.
Qual é a entrada para o evento?
A entrada para o evento é gratuita.
Quantas categorias participarão da competição e qual é a premiação total?
A competição contará com pilotos de diferentes estados do país em 13 categorias, que vão desde iniciantes até os mais experientes. A premiação total será de R$ 23 mil, distribuída entre os vencedores das provas.
Haverá outras atrações além das competições?
Sim, a programação incluirá um espaço gastronômico com food trucks, um espaço kids com brinquedos infláveis e áreas verdes para piqueniques.
Como será a continuidade do campeonato após a etapa em Brasília?
O campeonato, organizado pela Federação de Motociclismo do DF, será itinerante e passará por diferentes cidades do DF e Entorno após a etapa no Plano Piloto.
