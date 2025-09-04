Ibaneis reage a veto do BC à compra do Master pelo BRB: ‘Vou para cima’
Governador do DF criticou decisão do BC: ‘Mais uma ação política do PT e do PSB’
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reagiu com críticas à decisão do Banco Central de rejeitar a aquisição de parte do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília), instituição financeira controlada pelo GDF. O negócio previa a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master, totalizando 58% do capital.
“Fiquei sabendo pela imprensa, mas não tive acesso aos fundamentos da decisão. Me parece mais uma ação política do PT e do PSB contra o banco e contra Brasília”, afirmou Ibaneis. Segundo o governador, até agora a questão vinha sendo conduzida de forma técnica, mas a partir da decisão do BC ele pretende elevar o tom. “Já que politizaram, vou para cima”, declarou.
O Banco Central era a última instância necessária para chancelar a operação, anunciada em março deste ano pelo Conselho de Administração do BRB.
A instituição justificava a transação como estratégica, com potencial de ampliar a presença no mercado financeiro nacional, diversificar serviços e fortalecer sua posição no setor.
Hoje, o BRB atende 8,9 milhões de clientes, tem R$ 61 bilhões em ativos e atua em 20 estados.
Em comunicado ao mercado, o BRB informou que ainda não teve acesso à íntegra da decisão do Banco Central e que solicitou cópia para avaliar os fundamentos e examinar alternativas cabíveis.
O banco reforçou que considera a operação uma oportunidade relevante de geração de valor para a instituição, seus clientes, o Distrito Federal e o próprio Sistema Financeiro Nacional.
