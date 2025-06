Câmara aprova projeto que cria 18 vagas de deputados; texto segue para sanção Há pouco, o Senado aprovou a mesma proposta, mas incluiu uma emenda que veda o aumento de despesas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 22h23 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h26 ) twitter

Texto voltou à Câmara após ser aprovado no Senado Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 25/06/2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), um projeto de lei que cria 18 vagas de deputados federais a partir das eleições de 2026, valendo para a legislatura de 2027. A proposta, portanto, aumenta os atuais 513 para 531 parlamentares. O texto segue para a sanção presidencial.

Há pouco, o Senado aprovou a mesma proposta, mas incluiu uma emenda que veda o aumento de despesas e congela o custo aos valores gastos em 2025, incluindo “verbas de gabinete, cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia, vedando expressamente a aprovação de créditos adicionais ou qualquer forma de remanejamento orçamentário para cobrir os custos dos novos parlamentares”. Por isso, o texto voltou à Câmara.

Inicialmente, a previsão era de que a proposta teria impacto anual de aproximadamente R$ 64,6 milhões. Mas a ideia da emenda do Senado, mantida pela Câmara, é que a Casa corte gastos para que não ocorra o aumento nas despesas.

A Câmara tinha até a próxima segunda-feira (30) para deliberar sobre o assunto, tendo em vista o prazo estabelecido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), por isso, a Casa votou hoje a proposta.

A primeira versão da proposta realocava a distribuição de 14 cadeiras de deputados federais. No entanto, o relator na Câmara, deputado Damião Feliciano (União-PB), modificou o parecer, acrescentando as vagas conforme a nova proporção do Censo de 2022, além de incluir mais quatro cadeiras.

Assim, os estados que, conforme o Censo, diminuíram em tamanho populacional, não devem perder o atual número de representantes.

Desde a tramitação na Câmara, existem críticas entorno do aumento de gastos que o projeto traria. Mas deputados favoráveis a matéria alegavam que os valores seriam realocados. Apesar disso, a versão aprovada pela Câmara não apresentava um discricionário, mostrando de onde vão sair os valores para arcar com o aumento no número de parlamentares.

Confira os estados que devem ganhar as cadeiras:

Mato Grosso - dois deputados;

Amazonas - dois deputados;

Goiás - um deputado;

Santa Catarina - quatro deputados;

Pará - quatro deputados;

Ceará - um deputado;

Minas Gerais - um deputado;

Paraná - um deputado;

Rio Grande do Norte - dois deputados.

Entenda

Pelo rearranjo populacional indicado no Censo 2022, foi identificada a necessidade de aumento do número de cadeiras em sete estados, o que provocaria uma mudança em 14 posições parlamentares.

Avaliação do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) projetou, inicialmente, um aumento de parlamentares no Pará (4), Santa Catarina (4), Amazonas (2), Ceará (1), Minas Gerais (1), Mato Grosso (1) e Goiás (1).

Segundo o instituto, caso a Câmara não queira ampliar o número de deputados, a saída seria reduzir as cadeiras de outras unidades da Federação. Nesse caso, sete estados perderiam vagas: Rio de Janeiro (4), Piauí (2), Paraíba (2), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Pernambuco (1) e Alagoas (1). Mas isso foi descartado pelo relator.

O caso chegou ao STF por um pedido apresentado pelo Pará, um dos maiores beneficiados em uma eventual mudança. Os desdobramentos da ação fizeram com que a Corte estipulasse um prazo de resolução por parte da Câmara até 30 de junho.

Caso não haja uma definição até lá, a decisão ficará com a própria Corte. Para valer em 2026, o desenho final precisa ser acertado até um ano antes das próximas eleições.

