Deputado do PL será relator de proposta para derrubar aumento do IOF Líder do partido confirmou nome de Coronel Chrisóstomo; deputado também aposta na aprovação de projeto Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi indicado relator da proposta para derrubar o aumento do IOF Bruno Spada/Câmara dos Deputados -18.06.2025

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) será o relator da proposta para derrubar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que está prevista para votação Câmara nesta quarta-feira (25).

A indicação do nome foi confirmada pelo líder da legenda, Sóstenes Cavalcante (RJ). Ao R7, o parlamentar demonstrou otimismo com a aprovação do texto e aposta em um placar semelhante ao da primeira etapa de análise, que autorizou a ida do texto direto para o plenário.

O placar do último 16 marcou 346 votos a favor e 97 contra. Na previsão do líder, a derrubada do IOF tem grande ampla maioria de partidos da Câmara, principalmente ligados ao centro.

A jornalistas, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), criticou a escolha pelo parlamentar por considerar ser um nome de posições ligadas à oposição, sem abertura de negociar mudanças na proposta.

‌



“A nomeação do Coronel Chrisóstomo significa dizer que não há negociação, que não há nenhum tipo de intermediação. Nós vamos votar o mérito já de forma muito clara, ele como oposição, que odos sabem, é pela derrubada integral. A nomeação caiu muito mal ao nosso meio. Não existe espaço de diálogo algum”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp