Câmara aprova projeto que cria Força Nacional do SUS

Aprovado na Câmara na noite desta segunda-feira, o projeto agora passa pelo Senado Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10.07.2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (14), um projeto de lei que cria a Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde). O programa foi criado em 2011 por meio de um decreto presidencial. O projeto, contudo, formaliza a instituição.

A proposta é de autoria do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que protocolou o texto em 2019, quando era deputado federal.

A Força Nacional do SUS é um programa para a execução de medidas de prevenção, assistência e de enfrentamento de situações epidemiológicas de desastres ou de desassistência à população.

O grupo deve atuar quando a capacidade de ação de estados e municípios se esgotar. O projeto foi anexado a outra proposta, de autoria do ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM).

Segundo o texto, a União, estados e municípios podem firmar convênios para executar atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da saúde pública em situações que, declarada a Espin (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional), o evento assuma proporções maiores que a capacidade de resposta do sistema de saúde local.

Trabalho conjunto

A cooperação federativa será composta de ações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais.

Tudo isso estará sob coordenação do Ministério da Saúde, que vai convocar o grupo para atuar nos casos de emergência, definir diretrizes operacionais, elaborar plano de atuação, celebrar contratos, entre outros pontos.

Conforme o projeto, o Ministério da Saúde poderá colocar à disposição dos estados conveniados, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, além de civis e militares, para a execução de tarefas, até a completa mobilização da Força Nacional de Saúde.

Segundo o texto, todos os estabelecimentos de saúde do SUS que estão nas áreas afetadas por emergência de saúde pública devem atuar sob coordenação do Ministério da Saúde.

