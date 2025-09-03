Câmara aprova texto-base do ‘Sistema Nacional de Educação’ Proposta busca alinhar políticas educacionais entre União e estados e é voltada para reduzir desigualdade entre escolas no país Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 18h09 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h31 ) twitter

Câmara aprovou projeto que cria o SNE, Sistema Nacional de Educação Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 03.09.2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (3), a primeira etapa da proposta para criar o SNE (Sistema Nacional de Educação). O projeto estabelece padrões mínimos na estrutura de escolas, com intenção de diminuir a desigualdade entre instituições no Brasil.

A aprovação do texto-base contou com um placar de 347 votos favoráveis a 49 contrários. Deputados ainda analisam os chamados “destaques”, que podem alterar trechos do projeto. Com o fim das etapas, o texto voltará para análise do Senado.

Em linhas gerais, o SNE estabelece regras para coordenar a Educação no Brasil. A ideia é garantir padrões mínimos de qualidade, mais recursos, participação social e integração de dados e avaliações, com atuação semelhante ao funcionamento do SUS (Sistema Nacional de Saúde).

O sistema estabelece 20 diretrizes como a de universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, assegurando a aprendizagem com equidade; a de erradicar o analfabetismo; garantir equalização de oportunidades educacionais; e a de garantir adequada infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para todas as escolas públicas.

‘Prontuário do Estudante’

Um dos destaques incluídos na Câmara foi a inclusão do chamado “prontuário do estudante”. O relator do projeto, deputado Rafael Brito (MDB-AL), propôs a criação de um identificador de cada aluno, com informações que serão incluídas semelhantes a um prontuário.

A ideia é reunir todas as informações do histórico escolar de estudantes, desde a pré-escola.

O registro vai utilizar o número do CPF dos estudantes, e é voltado para permitir um acompanhamento mais específico de estudantes, mesmo se houver mudança entre rede pública e privada ou de estado.

Outra adequação proposta por Brito é voltada para uma governança colaborativa, com participação de União, estados e municípios, com possibilidade de que prefeitos e governadores participem das decisões ligadas à Educação.

‘Lei mais importante’

O deputado Rafael Brito avalia o SNE como uma forma de acompanhar e estruturar as políticas públicas de educação, com uma maior garantia dos avanços necessários da área.

“Estabelecerá as regras para que a educação funcione de maneira mais harmônica, menos burocrática e mais participativa. O SNE tem o potencial de fazer pela educação o que o SUS fez pela saúde: criar um sistema coordenado, com responsabilidades bem definidas, metas pactuadas, financiamento adequado e mecanismos de avaliação alinhados ao Plano Nacional de Educação”, declarou o parlamentar, que também preside a Frente Parlamentar Mista da Educação.

A expectativa, conforme apurou o R7, é de que as adequações ao texto sejam mantidas durante a votação do Senado. Na Casa, a proposta será relatada pela senadora Dorinha Seabra (União-TO).

