Ministra dos Direitos Humanos sobre aprovação do ECA Digital: ‘Conquista para o Brasil’
Macaé Evaristo defendeu dispositivos que pretendem proteger crianças e adolescentes nas redes sociais; entenda novas normas
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, classificou a aprovação do ECA Digital pelo Congresso Nacional como uma “conquista para o Brasil” e um “marco histórico” para a proteção de crianças e adolescentes na internet. A titular da pasta defendeu que a medida vai facilitar a retirada de conteúdos online, mas destacou que ainda há um longo debate necessário a ser feito para a regulação dos ambientes digitais.
O projeto de lei nº 2.628/2022, aprovado pela Câmara e pelo Senado, cria regras para proteger os menores de idade na internet e é considerado pelo governo federal como um marco inédito no mundo.
“É uma conquista muito grande para o Brasil. Estávamos passando por um momento em que o ambiente digital estava se comportando como se estivesse acima da legislação nacional. Isso é muito complexo e perigoso quando a gente está tratando de crianças e adolescentes”, afirmou Macaé.
Ela acrescentou que, agora, a legislação estabelece de forma clara a responsabilidade das plataformas em prevenir abusos e retirar conteúdos impróprios assim que eles forem denunciados.
“É um avanço importante porque pela primeira vez a gente consegue dizer numa proposta legislativa que a plataforma é responsável, que tem de fazer a prevenção e que ela mesma é obrigada a retirar o conteúdo quando sabe que é impróprio. Estamos só começando. Temos ainda muito o que fazer nesse debate de regulação. Cada passo que a gente dá é muito importante”, disse a ministra.
A titular dos Direitos Humanos reforçou que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) foi criado em um contexto diferente ao mundo digital atual, ainda na década de 1990, e por isso era urgente a atualização das normas.
“Essa preocupação já tinha sido trabalhada no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que chegou a produzir uma resolução sobre proteção no ambiente digital. Mas a gente precisava de um aprimoramento dos nossos marcos legislativos, porque o ambiente digital de hoje está muito distante do que a gente poderia imaginar quando foi construído o Estatuto da Criança e do Adolescente”, observou.
O que prevê o ECA Digital?
O ECA Digital pretende proteger as crianças que estão em redes sociais, jogos e plataformas online. O objetivo é evitar a adultização precoce, o uso comercial indevido de dados pessoais e a exposição a conteúdos nocivos.
“A nova legislação traz alguns dados importantes. Primeiro, as plataformas têm que obrigatoriamente fazer uma verificação etária e nenhuma conta pode ser criada por menor de 16 anos se não tiver um CPF de um maior de 18 anos responsável por aquela conta. Outra coisa importante é a proteção dos dados das crianças na questão comercial e publicitária. A gente tem uma preocupação com o vazamento de dados e de informação”, disse.
Além disso, Macaé destacou que a proteção dos dados de crianças contra usos comerciais e publicitários e a determinação de remoção imediata de conteúdos ilegais. Para a ministra, essas medidas evitam que violações continuem a ocorrer enquanto tramitam ações na Justiça.
“Muitas vezes você tinha um conteúdo que é ilegal, que coloca a criança em situação vexatória, e você precisava passar por um processo longo de judicialização antes que aquele conteúdo fosse tirado da rede”, disse.
Com informações da Agência Brasil
