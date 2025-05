Câmara aprova suspensão de ação penal no STF sobre golpe e pode beneficiar Bolsonaro Recurso do PL usa como argumento o fato do deputado federal Alexandre Ramagem ser investigado no caso Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo - 07/05/2025

Por 315 votos a favor e 143 votos contrários, em posição que contraria o STF (Supremo Tribunal Federal), a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (7) a suspensão da ação penal no STF sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora Casa comunicará o STF. Trata-se de um recurso apresentado pelo PL (Partido Liberal) pedindo a sustação da ação sob argumento de que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) é réu na denúncia.

O relator do processo, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), então elaborou um parecer pedindo a suspensão total da ação, que pode alcançar todos os outros 37 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido do PL se baseia no artigo 53 da Constituição, que prevê a paralização de uma ação penal contra um parlamentar por crimes cometidos após a diplomação. O período da suspensão acompanha a duração do mandato do parlamentar.

Em seu parecer, Gaspar alega que, como o artigo fala apenas sobre a suspensão da ação, fica suspensa, então, a íntegra do processo. Isso porque a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou uma única denúncia contra o grupo ao STF. No entanto, fontes ouvidas pelo R7, alegam que as defesas dos demais réus teriam de acionar o STF e que, portanto, a suspensão não seria imediata.

A versão aprovada foi alvo de críticas de deputados da base governista, com avaliação de que o texto aprovado traz brechas que podem beneficiar Bolsonaro no STF. Além disso, que seria uma “anistia” ao núcleo duro que seria responsável pela tentativa de golpe.

‌



A ala governista sustenta que a decisão da Câmara deveria ser ligada apenas ao parlamentar, sem trazer eventual benefício a outros investigados. Já a oposição alega que a aprovação do parecer se trata da defesa das prerrogativas dos parlamentares, indicando um recado ao STF. Ao todo, o Supremo já tornou réus 21 pessoas, dos 38 denunciados, incluindo Bolsonaro e Ramagem.

Mais cedo, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa considerou o parecer de Gaspar constitucional. Já Gaspar alega Ramagem é “vítima de perseguição política”.

‌



“Tenho indício nos autos que o senhor está sendo vítima de uma perseguição política”, afirmou o deputado ao defender o voto. “Tem o benefício de sustar a ação penal”, emendou, em outro momento.

A versão aprovada contraria ainda a posição do ministro do STF Cristiano Zanin — que havia indicado que eventuais decisões ligadas a Ramagem na Câmara poderiam se limitar apenas ao período dele como parlamentar.

‌



Pelo aprovado, a ação se estende ao período anterior ao mandato, quando ele estava como diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo passado, além da aplicação em outros envolvidos na ação.

Nos bastidores, governistas preparam para levar os mesmos questionamentos antes da votação. O líder do PT na Câmara, deputado Lindebergh Farias (RJ), também indica que pode voltar a acionar o STF caso a versão final seja a mesma da CCJ.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A expectativa vai contra uma recomendação dada pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que na semana passada chamou a atenção de parlamentares por excessos de pedidos junto à Corte.

Na reunião de líderes da última semana, o representante do PT confirmou a recomendação, assim com o indicativo de que pode levar o caso ao Supremo.

“Ele [Motta] falou que a gente tem que parar de recorrer ao Supremo, só que neste caso, a gente recorreu”, afirmou. “Continuo achando que fiz de forma correta. Imagina a Câmara trancar ação penal antes do julgamento de Bolsonaro”, completou, em outro momento.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp