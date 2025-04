Deputados apontam risco de que suspensão em ação de Ramagem beneficie Bolsonaro no STF Relator na CCJ propôs suspensão total da ação da tentativa de golpe Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 06/12/2023

Parlamentares da base governista consideram que o relatório do deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), sobre o pedido de suspenção da ação penal do STF (Supremo Tribunal Federal) contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), pode beneficiar todos os réus na mesma ação, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Isso porque o parecer do relator do caso na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) propõe a suspensão total da ação da tentativa de golpe. Parlamentares da ala governista criticaram o parecer, alegando que a Casa só tem poder para suspender a ação contra o deputado, não incluindo os demais.

“Na nossa avaliação, o projeto de resolução, tenta o relator fazer algo totalmente inconstitucional, porque, pelo que está aqui, presidente Paulo Azi [da CCJ], estão trancando a ação penal de tudo, inclusive do Bolsonaro. Está escrito. Fica sustado o andamento do projeto de resolução da ação penal contida na petição 12/100, em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados”, afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ).

Já a oposição alega que o artigo 53 da Constituição, que prevê a alternativa legal, fala na suspenção da ação e que a PGR (Procuradoria-Geral da República) fez uma única denúncia contra o grupo.

‌



Além disso, no parecer, o relator contrariou a posição do ministro do STF Cristiano Zanin — que havia indicado que eventuais decisões ligadas a Ramagem na Câmara poderiam se limitar apenas ao período dele como parlamentar.

Pelo relatório apresentado, Gaspar estende a ação ao período em que ele estava como diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), no governo passado.

‌



O deputado e os demais acusados são réus por cinco crimes: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; e deterioração do patrimônio público.

Entenda

A peça tem de ser analisada pelo Plenário da Casa em até 45 dias e, para ser aprovada, precisa de ao menos 257 votos. Se aprovado, o documento precisa passar pelo plenário e, posteriormente, segue para o STF.

‌



O pedido só vale enquanto durar o mandato do parlamentar, mas, se ele for reeleito para um posto no Legislativo, o prazo se estende. Nesta quarta-feira (30), parlamentares pediram mais tempo para análise do relatório, adiando a votação para a próxima quarta-feira (4).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp