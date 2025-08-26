Câmara deve votar PEC que prevê o fim do foro privilegiado nesta quarta-feira Texto já foi aprovado pelo Senado e aguarda parecer da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h40 ) twitter

Proposta atende a pleitos da oposição e de partidos de centro Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/08/2025

A Câmara dos Deputados deve votar na quarta-feira (27) a PEC que estabelece o fim do foro privilegiado a políticos. De autoria do ex-senador Álvaro Dias, o texto já foi aprovado pelo Senado em 2017 e ainda aguarda um relator no plenário da Câmara.

Se aprovada, a PEC deverá ser promulgada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e resultará na realocação de processos contra políticos.

As as ações irão para os tribunais regionais do Brasil, tirando a prerrogativa do STF (Supremo Tribunal Federal) de julgá-las.

Nesta terça-feira (26), o texto recebeu um pedido de urgência de autoria da deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP). Além disso, durante reunião de líderes partidários, ficou acordado que a proposta seria votada nesta semana, ao menos a urgência.

‌



A proposta acaba com o foro por prerrogativa de função no caso de crimes comuns. A PEC já foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e pela comissão especial, portanto, resta apenas o aval do plenário. Se os deputados não modificarem o parecer do Senado, ela vai para a promulgação.

O texto alcança os foros de prefeitos, senadores, deputados, governadores e juízes. A proposta, porém, mantém na atribuição do STF o julgamento de infrações penais comuns do presidente da República, do vice-presidente da República e dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF.

‌



Contudo, ainda não há um relatório final, portanto, o texto ainda pode ser modificado.

A votação da PEC atende a um dos pedidos da oposição, que ocupou os plenários da Câmara e do Senado por quase dois dias em prol do fim do foro, da anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro e do impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

‌



Apesar disso, a votação também atende alas do centrão e de figuras políticas influentes na Câmara, que pleiteiam o fim do foro antes mesmo de se tornar uma pauta da oposição.

O movimento também ganhou tração após a série de decisões do STF com relação ao empenho das emendas parlamentares. Para ministros da Corte, faltam transparência e rastreabilidade.

