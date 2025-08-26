Governo espera votar até o fim de setembro isenção de IR até R$ 5.000 Projeto já teve urgência aprovada pela Câmara dos Deputados Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h14 ) twitter

Proposta também já foi aprovada por comissão especial da Câmara Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 26/08/2025

A ala governista na Câmara dos Deputados espera votar no Congresso Nacional até o fim de setembro o projeto de lei que amplia a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000.

A informação foi dita pelo deputado federal Odair Cunha (PT-MG), que representou o governo na reunião de líderes da Câmara nesta terça-feira (26).

A ideia é que a Câmara e o Senado alinhem o parecer final sobre o tema para evitar mudanças no parecer já apresentado pelo relator na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

A Câmara já aprovou o texto na comissão especial e um pedido de urgência no plenário. Falta ainda a votação do mérito em plenário para que o texto siga ao Senado.

‌



Nesta semana, está previsto um encontro entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e Lira para discutir o assunto.

Isenção do IR: entenda

A proposta foi apresentada pelo Planalto e amplia as faixas de renda beneficiadas pela retirada do imposto.

‌



Atualmente, estão livres do IR aqueles que recebem até R$ 3.036. A medida pretende estender a faixa de isenção até R$ 5.000. Essa mudança vai contemplar 14 milhões de pessoas, segundo o relator, Arthur Lira (PP-AL).

A proposta também estabelece isenção parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350, estimada para beneficiar 500 mil contribuintes.

‌



Validade a partir de janeiro

O governo tem a meta de concluir todas as etapas ligadas à isenção até setembro para garantir a noventena e permitir que o benefício do IR esteja valendo em janeiro de 2026.

Por regra, projetos que alteram impostos precisam de um prazo de ao menos de 90 dias para virarem lei. No caso da isenção, o calendário obrigaria a conclusão do Congresso e sanção de Lula até o dia 30 do próximo mês.

