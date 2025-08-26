Senado aprova projeto para permitir que indígenas e quilombolas escolham nomes de escolas
Texto segue para sanção do presidente Lula; mudança pode alcançar mais de 10 mil escolas no país
O Senado aprovou, nesta terça-feira (26), um projeto de lei para permitir que comunidades indígenas, quilombolas e do campo escolham os nomes de escolas dos próprios territórios.
A votação foi de forma simbólica, em que não há placar de votos, e a proposta agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A previsão da autora do projeto, deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), é de que a escolha de nomes possa dar mais autonomia e envolvimento para comunidades indígenas, quilombolas e do campo, com espaço para identidade cultural.
A mudança prevê que as escolhas de novos nomes podem homenagear pessoas que faleceram e tiveram destaque por serviços prestados às comunidades. “Não poderá homenagear pessoa que tenha, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, de tortura ou de violação de direitos humanos”, diz trecho da proposta.
Dados do Censo Escolar do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) de 2023 mostram que o Brasil conta com 3.543 escolas em territórios indígenas, 2.561 instituições em espaços quilombolas e 4.576 colégios em assentamentos rurais.
