Bolsonaro: Moraes dá mais 5 dias para PGR se manifestar sobre descumprimento de medidas Defesa afirma que ex-presidente não descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça Brasília|Victoria Lacerda e Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 20h34 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h50 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes estende prazo de 5 dias para a PGR se manifestar sobre Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, é acusado de descumprir medidas cautelares.

Investigação da PF conclui que Bolsonaro e seu filho tentaram atrapalhar ação penal sobre golpe de Estado.

A defesa nega descumprimento e afirma que pedido de asilo à Argentina nunca se materializou. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes pode decidir converter prisão domiciliar de Bolsonaro em preventiva Gustavo Moreno/STF/Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu mais cinco dias, contados a partir desta terça-feira (26), para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro ter supostamente descumprido medidas cautelares impostas pelo STF.

Inicialmente, o ministro tinha dado 48 horas para a resposta, prazo que terminaria nesta quarta-feira (27). Logo, a Procuradoria teria até sábado (30) para enviar o parecer, mas, por ser fim de semana, o prazo será estendido automaticamente para a próxima segunda (1º) — um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Depois da manifestação da PGR, Moraes vai decidir se mantém a medida ou decreta a prisão preventiva.

Na última quarta (20), a Polícia Federal concluiu uma investigação sobre Bolsonaro e o filho dele Eduardo Bolsonaro tentarem atrapalhar a ação penal do golpe. Os dois foram indiciados por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado democrático de Direito.

No relatório final do inquérito, a PF revelou que Bolsonaro violou a proibição de manter contato com o general Walter Braga Netto em fevereiro de 2024. O elemento probatório seria uma mensagem de SMS recebida por Bolsonaro, enviada de um telefone atribuído a Braga Netto.

Além disso, a PF afirmou que, no celular de Bolsonaro, foi encontrado uma carta com um pedido de asilo político à Argentina, o que demonstra a intenção do ex-presidente de fugir do país.

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou na última sexta-feira (22) ao STF que não houve descumprimento das medidas impostas pela Justiça e que o pedido de asilo nunca se materializou.

