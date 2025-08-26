Bolsonaro: Moraes dá mais 5 dias para PGR se manifestar sobre descumprimento de medidas
Defesa afirma que ex-presidente não descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu mais cinco dias, contados a partir desta terça-feira (26), para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro ter supostamente descumprido medidas cautelares impostas pelo STF.
Inicialmente, o ministro tinha dado 48 horas para a resposta, prazo que terminaria nesta quarta-feira (27). Logo, a Procuradoria teria até sábado (30) para enviar o parecer, mas, por ser fim de semana, o prazo será estendido automaticamente para a próxima segunda (1º) — um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Depois da manifestação da PGR, Moraes vai decidir se mantém a medida ou decreta a prisão preventiva.
Na última quarta (20), a Polícia Federal concluiu uma investigação sobre Bolsonaro e o filho dele Eduardo Bolsonaro tentarem atrapalhar a ação penal do golpe. Os dois foram indiciados por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado democrático de Direito.
No relatório final do inquérito, a PF revelou que Bolsonaro violou a proibição de manter contato com o general Walter Braga Netto em fevereiro de 2024. O elemento probatório seria uma mensagem de SMS recebida por Bolsonaro, enviada de um telefone atribuído a Braga Netto.
Além disso, a PF afirmou que, no celular de Bolsonaro, foi encontrado uma carta com um pedido de asilo político à Argentina, o que demonstra a intenção do ex-presidente de fugir do país.
A defesa de Jair Bolsonaro afirmou na última sexta-feira (22) ao STF que não houve descumprimento das medidas impostas pela Justiça e que o pedido de asilo nunca se materializou.
