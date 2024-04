Câmara dos Deputados presta homenagem a Marielle e Anderson em sessão solene Sessão estava marcada antes da operação do último domingo (24), que prendeu suspeitos de serem mandantes do crime

A Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira (26) uma sessão solene em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e ao motorista dela, Anderson Gomes, vítimas de uma emboscada no Centro do Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. A sessão foi iniciada com uma performance do grupo de percussão feminina Batalá Brasília e foi solicitada por parlamentares do PSOL e do PT. O evento estava agendado antes da operação da Polícia Federal que levou à prisão, no último domingo (24), de três suspeitos de ordenar e planejar o assassinato de Marielle e Anderson.

Ainda nesta terça, a Casa começa a debater se deve manter ou revogar a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do crime. O caso vai ser analisado primeiro pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Depois, vai ao plenário.

Presentes na homenagem estavam parlamentares do PSOL, do PT, representantes de movimentos sociais e a diretora-executiva do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista. A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), irmã da vereadora, e outros membros da família não puderam comparecer.

A sessão solene foi proposta pela deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) e ocorreu no plenário da Câmara. Outros 14 deputados assinaram o requerimento para a realização da homenagem.

Talíria destacou o compromisso de Marielle Franco com a defesa dos direitos humanos e ressaltou que o atentado contra ela e Anderson representou um ataque à democracia e ao próprio Legislativo brasileiro.