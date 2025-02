Campeonato Brasiliense de 2025 tem BRB como patrocinador master pelo 4º ano consecutivo Banco mantém o naming rights da competição que acaba em março; confira os jogos da segunda rodada Brasília|Do R7 21/01/2025 - 11h30 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h07 ) twitter

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o presidente da FFDF Alexandre Araújo/BRB

O Campeonato Brasiliense de 2025, também conhecido como Candangão BRB 2025, iniciou sua 50ª edição no último sábado (18). Pelo quarto ano consecutivo, o Banco de Brasília (BRB) segue como patrocinador máster da 1ª divisão do torneio que acaba em março. A RECORD Brasília transmitirá diversas partidas da competição.

O orgulho do Banco em colaborar com o desenvolvimento do esporte no DF foi mencionado pelo presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “O BRB faz questão de apoiar esse campeonato e torce para que ele se torne cada vez mais relevante e competitivo, com muitos gols e sem violência. Ao valorizar os times e o futebol brasiliense reforçamos nossa conexão com Brasília e com os nossos clientes ao mesmo tempo em que contribuímos com o fortalecimento do esporte local”, afirmou.

Candangão BRB 2025 divulgação/BRB

Em comemoração à 50ª edição do campeonato Brasiliense de Futebol e como incentivo ao desenvolvimento da modalidade, a premiação foi estendida também para o 4º lugar da competição. O campeão será premiado com R$ 1,2 milhão, seguido do vice, com R$ 400 mil. O 3º e o 4º colocado, receberão, respectivamente, R$ 250 mil e R$ 150 mil.

A disputa reúne as dez principais equipes profissionais do DF: Gama, Brasiliense, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Legião, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho.

Na 1ª fase da Série A do Candangão BRB 2025, as equipes disputarão 9 jogos em turno único. Na etapa seguinte, as semifinais, as partidas são de ida e volta, com o mando de campo para o melhor classificado no duelo. Na decisão, em jogo único, caso haja empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas penalidades máximas.

Duelos da segunda rodada do Candangão BRB 2025

25/1 - Sábado

● Real Brasília x – Brasiliense – Defelê (11h)

● Ceilandense x Ceilândia – Boca do Jacaré (15h30)

● Legião x Gama – Bezerrão (16h)

Domingo (26)

● Sobradinho x Paranoá - Defelê (11h)

● Samambaia x Capital – Boca do Jacaré (15h30)

Grande final terá transmissão da RECORD Brasília

A grande final do Candangão BRB 2025 está prevista para 29 de março com transmissão da RECORD Brasília. Campeão e vice representarão Brasília na série D do Brasileirão, além de participarem também da Copa Verde e da Copa do Brasil.