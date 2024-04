Brasília |Emerson Fonseca Fraga, do R7, em Brasília

Campus Party Brasília tem aula de robótica, montagem de óculos de realidade virtual e espaço RECORD A 6ª edição do evento no Distrito Federal, que ocorre até este domingo no Mané Garrincha, tem astronomia como tema principal

RECORD tem espaço na Campus Party Brasília

"Ao infinito e além", bordão do personagem de animação Buzz Lightyear, é o tema da 6ª Campus Party Brasília, que ocorre até domingo (31) no Estádio Nacional Mané Garrincha. Ao todo, são 500 palestrantes que abordam temas como astronomia, inteligência artificial e fake news. Cerca de 100 mil pessoas devem participar da área Open Campus, gratuita e aberta ao público.

No dia 30, sábado, às 10h30, uma das atrações é a oficina "Primeiros passos na robótica", com Casemonstro e Paulo Lenz. A atividade vai ensinar de forma prática os conceitos básicos e os principais componentes para controlar um robô. Podem participar maiores de 12 anos, e não é exigido conhecimento prévio do tema.

No mesmo dia, às 11h10, será realizado o workshop "Monte seu óculos de realidade virtual", com Isabella Barbosa Ribeiro e Sarah de Mendonça Marçal. Os participantes poderão construir equipamentos próprios para experimentar jogos e filmes de uma maneira imersiva.

No domingo (31), ocorre a seletiva da Liga Brasileira de Cosplay na categoria apresentação individual. A competição vale uma vaga para a final, que acontecerá no Anime Summit, em abril, valendo uma viagem para o Japão.

Confira aqui a programação completa do evento.

Espaço RECORD

Quem for ao evento pode ainda fazer fotos e vídeos no espaço RECORD. O ambiente "instagramável" tem com uma estrutura que estampa fotos de apresentadores e repórteres da emissora.

Espaço RECORD tem estrutura 'instagramável' Espaço RECORD tem estrutura 'instagramável' (RECORD — 28.3.2024)

Saiba mais sobre a 6ª Campus Party Brasília

O espaço do evento é dividido em três áreas — Arena, Camping e Open Campus. A primeira tem o palco principal com conferencistas de destaque, realização de hackathons (maratonas de programação de computadores) e desafios diversos. O segundo é o local de acampamento dos pagantes, os chamados campuseiros. O terceiro é gratuito e aberto ao público.

Alguns nomes de são conhecidos do público, como o Arena Disrupção. A sexta edição de Brasília traz novidades como os palcos Printer Chef, What’s Next, Fábrica de Empreendedores, de torneios na arena Campus Play-League of Legends, Robocore, de combates de robôs, por exemplo, em partidas de hóquei, e arena Include, onde é oferecida qualificação a jovens de 12 a 20 anos por laboratórios e empresas parceiras.

No espaço, há ambientes tecnológicos, de aprendizado, aperfeiçoamento profissional, competições e negócios. A organização tenta promover diversão para os participantes em espaços relacionados à cultura geek (conceito usado para definir o universo de interessados em assuntos científicos e tecnológicos, computadores e internet, que gostam de videogames e RPGs [role-playing games — em tradução livre, jogo de interpretação de papéis], de ler revistas em quadrinhos e animes (animações japonesas).

Como participar

Em todas as edições da Campus Party Brasil, podem participar os interessados maiores de 18 anos. Será permitida a participação de menores de 18 anos, desde que acompanhados por um responsável legal.

Para garantir os ingressos, basta acessar o site do evento. A entrada gratuita dará acesso, durante todos os dias da Campus Party, à circulação pela arena e pela área Open e ao uso de bancadas, participação em palestras, workshops e outras atividades livres.

História e futuro

O evento foi criado em 1997 na Espanha e é considerado o maior festival de ciência, tecnologia, empreendedorismo do mundo. Contabiliza mais de 70 edições realizadas em 30 países. A Campus Party já passou pela Espanha, Brasil, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.

Em 2008, o Brasil recebeu pela primeira vez o encontro na cidade de São Paulo e atraiu jovens estudantes, empreendedores, acadêmicos, cientistas e gamers. A primeira edição da Campus Party Brasília ocorreu em 2017.

Neste ano, a Campus Party Brasil ocorrerá em diversas regiões. A próxima etapa será no Expo Center Norte, São Paulo, de 9 a 14 de julho. Recife receberá a Campus Party Nordeste de 4 a 8 de setembro. A Campus Party Amazônia 2 está agendada para ocorrer em Manaus entre 9 e 13 de outubro.

Serviço

Campus Party Brasília — 6ª edição

Arena: de 27 a 31 de março

Área Open: de 28 a 31 de março

Entrada no camping: a partir desta terça-feira (26), 17h (para caravanas, comunidades, voluntários, collabs)

Horários de funcionamento: abertura às 10h30, entrada de público até as 20h e circulação até as 21h

Dia 31 de março: abertura às 10h30, entrada de público até as 16h, e circulação até as 17h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha