Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, vai depor à CPMI do INSS na próxima segunda

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ex-ministro Carlos Lupi deporá à CPMI sobre fraudes no INSS na próxima segunda-feira.

Depoimentos de outros ex-dirigentes, como José Carlos Oliveira, estão agendados para a semana.

A CPMI tentará ouvir também "Careca do INSS" e empresário Maurício Camisotti, com possíveis intimações.

A cúpula da CPMI busca métodos oficiais para a convocação, evitando ações mais drásticas.

O ex-ministro Carlos Lupi vai prestar depoimento à CPMI do INSS Lula Marques/Agência Brasil

O ex-ministro Carlos Lupi, que comandou a Previdência do início do governo Lula até a divulgação dos escândalos ligados ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), prestará depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura desvios no instituto na próxima segunda-feira (8).

A ida segue o modelo de convite, em que o comparecimento é opcional, e foi confirmada nesta quinta. Havia previsão da CPMI em tornar a ida obrigatória caso o pedido não fosse atendido.

A próxima semana também deve contar com depoimento do ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira. A ida dele está prevista para quinta-feira (11).

Após os depoimentos, a ideia é ouvir os principais envolvidos na investigação: Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como “Careca do INSS” e o empresário Maurício Camisotti.

A ideia, segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), é que os dois compareçam “mais rapidamente”, mas há dificuldade de localização dos nomes, o que motivou a comissão a acionar a polícia legislativa para intimar os dois.

“Nós buscamos primeiramente contato com os advogados de defesa para que eles pudessem marcar, inclusive, o dia que viriam. Mas como os advogados também não responderam, a intimação foi enviada por meio policial”, disse.

Ainda não houve resposta da polícia legislativa à CPMI. Conforme apurou o R7, a intenção da cúpula é conseguir chamar os dois por meios oficiais e sem necessidade de ações mais duras, mas os dois vão comparecer à comissão mesmo se “estiverem presos”, conforme relatou sob reserva um dirigente da investigação.

