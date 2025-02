Celina Leão manda limpar lixão próximo a reservatório no DF após reportagem da RECORD Descarte irregular foi flagrado no Setor de Chácaras Bernardo Sayão no Guará II; equipes atuam nesta terça-feira no local Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h57 ) twitter

Lixo é retirado após reportagem da Record GDF/Divulgação -

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, mandou equipes limparem o lixão próximo ao reservatório de água no Guará II. O problema foi denunciado em reportagem da RECORD nesta segunda-feira (27) após reclamações de moradores. O descarte irregular ocorre no Setor de Chácaras Bernardo Sayão, com lixo na lagoa de contenção de água. Os moradores também relataram vazamento de esgoto próximo ao local.

Segundo Celina, equipes já estão atuando na limpeza. Em entrevista exclusiva à RECORD na semana passada, a vice-governadora já tinha destacado a importância da ajuda da população no combate ao descarte irregular de lixo e nas denúncias contra a prática.

“A população precisa parar de jogar lixo na rua, isso depreda o meio ambiente, traz inundação, entope a boca de lobo. Esse é um apelo que fazemos para a população: de tolerância zero para lixo na rua. Se gasta muito de recurso público para limpar essas áreas”, disse na ocasião.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A governadora pontuou que o DF Legal monitorou quatro mil pontos no Distrito Federal com descarte irregular de lixo. “E não é apenas a população. Muitos locais têm empresas jogando lixo. Falta noção. Por isso precisamos reforçar a cultura de tolerância zero. Acho a cultura da educação ambiental muito importante, por isso estamos ampliando dentro das escolas do DF, para que os filhos comecem a educar os pais, como aconteceu no trânsito”, afirmou.

Em 2024, o governo do Distrito Federal recolheu um milhão de toneladas de lixo de descarte irregular, realizou 21 mil ações fiscais e aplicou R$ 4 milhões em multas para pessoas reincidentes na prática.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5