Celina Leão defende importância da população em denúncias de crimes e de descarte irregular

Celina Leão defendeu importância de denúncias Paulo H. Carvalho / Agência Brasília - 23.0

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, defendeu a importância das denúncias da população no combate ao crime e no fim do descarte irregular de lixo na capital do país. O pronunciamento foi feito em entrevista exclusiva à RECORD, em que Celina pontuou as ações realizadas pelo governo do DF. Sobre a segurança pública, Celina observou o trabalho integrado entre as forças.

“Tivemos o menor índice de homicídio da história no ano passado. E esse número foi alcançado com um trabalho que usa inteligência, monitoramento e equipes de ruas. O nosso secretário [de Segurança Pública do DF], Sandro Avelar, aumentou e ampliou o número de câmeras de monitoramento em toda a cidade e a ideia é que 100% do DF esteja monitorado. Tem algumas ferramentas que sempre nos ajudam”, disse.

Celina detalhou que o Copom (Centro de Operações Policiais Militares) atua recebendo todas as chamadas e com um atendimento especializado de mulheres. “A ideia é que a sociedade se envolva mais. Os conselhos de segurança também tem funcionado de forma muito eficaz. A sociedade se envolve, tira foto, reclama e fala sobre o problema, onde precisa de monitoramento, por exemplo. É uma aproximação, eles [Conselho] tem o telefone direto do batalhão policial”, citou.

“Acredito que esses índices que alcançamos ano passado [de menor número de homicídios] foi primeiro porque reativamos todos os conselhos de segurança, reativamos e ampliamos o Copom, melhoramos o monitoramento, e porque tivemos a participação da população que está sempre disposta a denunciar”, avaliou.

A titular do Palácio do Buriti também citou o curso de formação de policiais militares com 1,2 mil praças, para reforçar a segurança pública do DF.

“Para você ter noção, nunca existiu um curso para 1,2 mil policiais militares. Nós tivemos que fazer uma adaptação, porque não tínhamos estrutura para treinar todos os esses homens. Também chamamos, no ano passado, policiais civis, com muitas nomeações. Eu acho que tem alguns tripés da força de segurança: que é investir em tecnologia, investir em trabalho da comunidade, e investir nas forças de segurança”, observou.

Meio ambiente

Celina também comentou a importância da educação ambiental para evitar alagamentos e danos nesse período de chuvas. “A população precisa parar de jogar lixo na rua, isso depreda o meio ambiente, traz inundação, entope a boca de lobo. Esse é um apelo que fazemos para a população: de tolerância zero para lixo na rua. Se gasta muito de recurso público para limpar essas áreas”, lamentou.

A governadora pontuou que o DF Legal monitorou quatro mil pontos no DF com descarte irregular de lixo. “E não é apenas a população. Muitos locais têm empresas jogando lixo. Falta noção. Por isso precisamos reforçar a cultura de tolerância zero. Acho a cultura da educação ambiental muito importante, por isso estamos ampliando dentro das escolas do DF, para que os filhos comecem a educar os pais, como aconteceu no trânsito”, afirmou.

Em 2024, por exemplo, o governo do Distrito Federal recolheu um milhão de toneladas de lixo de descarte irregular, realizou 21 mil ações fiscais e aplicou R$ 4 milhões em multas para pessoas reincidentes na prática.